Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Bharat Electronics Ltd and Safran Electronics will make HAMMER Bomb
भारत में बनेगा धाकड़ HAMMER बम, यह PSU कंपनी बनाएगी 50% हिस्सा, दुश्मनों के कान खड़े

भारत में बनेगा धाकड़ HAMMER बम, यह PSU कंपनी बनाएगी 50% हिस्सा, दुश्मनों के कान खड़े

संक्षेप:

भारत की सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (Bharat Electronics Ltd) और फ्रांस की साफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस (Safran Electronics & Defence) के बीच HAMMER बम बनाने को लेकर समझौता किया है। यह बम भारत में बनेगा।

Tue, 25 Nov 2025 10:26 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Defence Stock: भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए सोमवार को दिन काफी ऐतिहासिक रहा। इस दिन भारत की सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (Bharat Electronics Ltd) और फ्रांस की साफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस (Safran Electronics & Defence) के बीच HAMMER बम बनाने को लेकर समझौता किया है। यह बम भारत में बनेगा। बता दें, इस बम का प्रयोग राफेल और तेजस के लिए किया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दोनों कंपनियों का होगा 50-50% हिस्सा

इसी साल फरवरी में दोनों कंपनियों के बीच MoU साइन किया गया था। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां मिलकर एक कंपनी बनाएगी। जिसमें BEL और साफ्रान की हिस्सेदारी 50-50 प्रतिशत होगी।

शुरुआती समय में इस बम के कुछ पार्ट्स फ्रांस से आएंगे। आने वाले समय में बम का 60 प्रतिशत हिस्सा भारत में ही बनने लगेगा। बम की असेंबलिंग, टेक्टिंग और क्वालिटी चेक BEL की तरफ से किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:ओपन हो गया SME IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा 2 लॉट पर ₹5000 का फायदा

क्या हैं खूबियां

यह एक ऐसा बम है जो हर एक मौसम में कारगर होगा। HAMMER का रेंज 70 किलोमीटर का है। यह आधुनिक बम तीन अलग-अलग कैटगरी में आता है। एक 250 किलोग्राम, 500 किलोग्राम और 1000 किलोग्राम का होगा। इस बम की खूबियां हैं कि यह जैमर को भी धोखा दे सकता है। इसके अलावा इसे काफी नीचे आकर फायर किया जा सकता है। इस बम का निशाना भी काफी अचूक होता है।

बीईएल के शेयरों में उछाल

इस समझौते के बाद पीएसयू बीईएल के शेयरों में आज मंगलवार को 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बीएसई में कंपनी के शेयर बढ़त के साथ 406 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 408.80 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। कंपनी का 52 वीक हाई 435.95 रुपये और 52 वीक लो लेवल 240.15 रुपये है। बीईएल का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपये के करीब है।

ये भी पढ़ें:दुबई तेजस क्रैश पर आई HAL की सफाई, शेयरों को लेकर एक्सपर्ट्स अब भी बुलिश

2025 में कंपनी के बीईएल के शेयरों की कीमतों में 38 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 39 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 5 साल में इस डिफेंस कंपनी के शेयरों 1043 प्रतिशत चढ़ा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stock Market Update Share Market PSU अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।