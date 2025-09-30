डिफेंस कंपनी के हाथ लगा 1092 करोड़ रुपये का काम, शेयरों में 1% से अधिक की तेजी

Defence Stock: नवरत्न डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (Bharat Electronics Limited) के शेयरों में आज मंगलवार को 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में यह उछाल की वजह नया वर्क ऑर्डर है। कंपनी को 1092 करोड़ रुपये का नया काम मिला है।

Defence Stock: नवरत्न डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (Bharat Electronics Limited) के शेयरों में आज मंगलवार को 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में यह उछाल की वजह नया वर्क ऑर्डर है। कंपनी को 1092 करोड़ रुपये का नया काम मिला है।

मंगलवार को इस डिफेंस कंपनी के शेयर बीएसई में 404.55 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में यह स्टॉक 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 406.40 रुपये के लेवल पर पहुंच गए थे। हालांकि, इसके बाद शेयरों में नरमी देखने को मिली। लेकिन स्टॉक 400 के ऊपर ही बना रहा।

क्या करना होगा नए कॉन्ट्रैक्ट में? कंपनी ने बताया है कि नए कॉन्ट्रैक्ट में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, डिफेंस नेटवर्क को और मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ टैंक सब सिस्टम्स का काम करना है।

27% बढ़ा ऑर्डर बुक यह नया वर्क ऑर्डर बीईएल के पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाता है। 1 अप्रैल 2025 को बीईएल का ऑर्डर बुक 71,650 करोड़ रुपये का था। डोकि अब 7348 करोड़ रुपये के लेवल पर पहुंच गया। यानी साल भर में ऑर्डर फ्लो 27 प्रतिशत बढ़ा है। इसमें सर्फेस टू एयर मिसाल का 30000 करोड़ रुपये का आर्डर शामिल नहीं है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी? जून तिमाही में बीईएल का रेवन्यू 4417 करोड़ रुपये रहा था। जोकि सालाना आधार पर 5.2 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का EBITDA 32.20 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 1240.40 करोड़ रुपये पहुंच गया। सालाना आधार पर 32.20 प्रतिशत इसमें बढ़ोतरी हुई है।

शेयर बाजार में भी रहा है अच्छा प्रदर्शन 6 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 33 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 1 साल में बीईएल के शेयरों में 41 प्रतिशत की तेजी आ चुकी है। कंपनी का 52 वीक हाई 435.95 रुपये और 52 वीक लो लेवल 240.15 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2.94 लाख करोड़ रुपये का है।