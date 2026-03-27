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मिनीरत्न कंपनी को एडवांस्ड आकाश वीपंस सिस्टम में बड़ी कामयाबी, 1150% से ज्यादा चढ़ गए हैं शेयर

Mar 27, 2026 04:15 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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भारत डायनामिक्स के शेयर BSE में इंट्राडे के दौरान उछाल के साथ 1203.75 रुपये पर पहुंच गए। भारत डायनामिक्स ने अपग्रेडेड सब-सिस्टम्स के साथ एडवांस्ड आकाश वीपंस सिस्टम्स का पहला प्रॉडक्शन मॉडल सफलतापूर्वक पूरा किया है।

मिनीरत्न कंपनी को एडवांस्ड आकाश वीपंस सिस्टम में बड़ी कामयाबी, 1150% से ज्यादा चढ़ गए हैं शेयर

मिनीरत्न कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान उछाल के साथ 1203.75 रुपये पर पहुंच गए। भारत डायनामिक्स के शेयरों में यह उछाल एक बड़े अपडेट के बाद आया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने अपग्रेडेड सब-सिस्टम्स के साथ एडवांस्ड आकाश वीपंस सिस्टम्स का पहला प्रॉडक्शन मॉडल सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसी के साथ जल्द डिलीवरी का रास्ता भी खुल गया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयर पिछले 6 साल में 1150 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

एडवांस्ड सिस्टम्स के लिए यूनिट्स भी लगा रही है कंपनी
भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) एडवांस्ड सिस्टम्स और प्रपेलैंट्स के लिए हैदराबाद और उत्तर प्रदेश में यूनिट्स भी लगा रही है। इन यूनिट्स में वित्त वर्ष 2027 के दौरान प्रॉडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। यूनिट्स में एक रॉकेट मोटर टेस्टिंग फैसिलिटी, वॉर हेड पेनट्रैशन टेस्टिंग फैसिलिटी, ग्रैड रॉकेट्स की बल्क मैन्युफैक्चरिंग और नए प्रोजेक्ट्स के इन-हाउस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट होंगे। भारत डायनामिक्स की मौजूदा ऑर्डर बुक 26,000 करोड़ रुपये की है। कंपनी को वित्त वर्ष 2027 के दौरान 15,000 करोड़ रुपये के फ्रेश ऑर्डर इनफ्लो की उम्मीद है।

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6 साल में 1150% से ज्यादा चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयर पिछले 6 साल में 1150 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। मिनीरत्न कंपनी भारत डायनामिक्स के शेयर 27 मार्च 2020 को 92.40 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 27 मार्च 2026 को 1203.75 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 साल में कंपनी के शेयरों में 585 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। तीन साल में कंपनी के शेयर 165 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। भारत डायनामिक्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2096 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1122.25 रुपये है।

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आधा हो गया मिनीरत्न कंपनी का मुनाफा
मिनीरत्न कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 73 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले कंपनी का मुनाफा आधा हो गया है। भारत डायनामिक्स को पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 147 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। भारत डायनामिक्स का रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 32 पर्सेंट घटकर 566.3 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 832.1 करोड़ रुपये था। भारत डायनामिक्स का इबिट्डा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 79.7 पर्सेंट घटकर 25.7 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 126.8 करोड़ रुपये था।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।

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