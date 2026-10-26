कंपनी का ₹124 करोड़ का मुनाफा…रॉकेट बन गया शेयर; क्या आपका है दांव?

मुख्य बातें

शेयर बाजार में भारत कोकिंग कोल (Bharat Coking Coal) के निवेशकों के लिए सोमवार 26 अक्टूबर को अच्छी खबर आई। कंपनी के शेयरों में 6% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। इसकी वजह सितंबर तिमाही के मजबूत नतीजे रहे, जिनमें कंपनी घाटे से निकलकर मुनाफे में लौट आई। रेवेन्यू बढ़ने, कोयले की बिक्री में सुधार और EBITDA के पॉजिटिव होने से कंपनी के प्रदर्शन को सहारा मिला। हालांकि, तेजी के बावजूद शेयर अभी अपने लिस्टिंग भाव से काफी नीचे कारोबार कर रहा है। ऐसे में निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि कंपनी आने वाली तिमाहियों में भी अपना प्रदर्शन बरकरार रख पाती है या नहीं?

शेयर में 6% से ज्यादा की तेजी

कोल इंडिया (Coal India) की सब्सिडियरी BCCL (Bharat Coking Coal Limited) के शेयर सोमवार को 6.3% चढ़कर ₹31.62 पर कारोबार करते दिखे। इस दौरान शेयर अपने 52-वीक लो ₹28.92 के करीब बना हुआ था। कंपनी के शेयर में पिछले एक महीने में 8.1% और छह महीने में 11.9% की गिरावट आई है। ताजा तेजी के बाद भी शेयर अपने लिस्टिंग प्राइस से काफी नीचे है, लेकिन IPO के इश्यू प्राइस के मुकाबले अभी ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहा है।

घाटे से मुनाफे में लौटी कंपनी

भारत कोकिंग कोल (Bharat Coking Coal) ने सितंबर तिमाही में ₹123.7 करोड़ का Profit After Tax (PAT) दर्ज किया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को ₹53 करोड़ का नेट लॉस हुआ था, यानी कंपनी ने सालाना आधार पर अपने मुनाफे में बड़ा सुधार दर्ज किया। EBITDA के मोर्चे पर भी प्रदर्शन बेहतर रहा। पिछले साल की सितंबर तिमाही में कंपनी को EBITDA के स्तर पर ₹383 करोड़ का नुकसान हुआ था, जबकि इस बार कंपनी ने ₹200 करोड़ का पॉजिटिव EBITDA दर्ज किया।

कंपनी का EBITDA मार्जिन भी पिछले साल के निगेटिव 12.1% से सुधरकर पॉजिटिव 4.5% पर पहुंच गया। यह संकेत देता है कि कंपनी के मुख्य कारोबार की परिचालन स्थिति में सुधार हुआ है।

रेवेन्यू में 39% की बढ़ोतरी

कंपनी के तिमाही नतीजों में रेवेन्यू ग्रोथ भी मजबूत रही।

वित्तीय आंकड़े सितंबर तिमाही, पिछले साल सितंबर तिमाही, इस साल Revenue ₹3,173.25 करोड़ ₹4,412.58 करोड़ Profit/Loss (PAT) ₹53 करोड़ का नुकसान ₹123.7 करोड़ का मुनाफा EBITDA ₹383 करोड़ का नुकसान ₹200 करोड़ का मुनाफा EBITDA Margin -12.1% 4.5% कोयले का Offtake 8.11 MT 8.89 MT प्रति टन बिक्री मूल्य ₹2,973 ₹3,668

कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 39% बढ़कर ₹4,412.58 करोड़ हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में ₹3,173.25 करोड़ था। इस दौरान कोयले का ऑफटेक यानी बिक्री/उठाव 8.11 मिलियन टन से बढ़कर 8.89 मिलियन टन हो गया। वहीं, प्रति टन बिक्री मूल्य भी ₹2,973 से बढ़कर ₹3,668 पहुंच गया। बिक्री की मात्रा और प्रति टन प्राप्त कीमत में बढ़ोतरी ने कंपनी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद की।

कंपनी ने सुधारा प्रदर्शन

तिमाही में कुछ आंकड़े ऐसे भी रहे, जिन पर निवेशकों की नजर रहनी चाहिए। कंपनी की अन्य आय पिछले साल के ₹470.3 करोड़ से 66% घटकर ₹158.6 करोड़ रह गई। वहीं, फाइनेंस कॉस्ट 44% बढ़कर ₹48.74 करोड़ हो गई, जो पिछले साल ₹33.84 करोड़ थी। इन चुनौतियों के बावजूद कंपनी ने घाटे से निकलकर मुनाफा दर्ज किया। इसके अलावा, कंपनी की रिसीवेबल्स यानी ग्राहकों से मिलने वाली बकाया रकम में भी कमी आई। सितंबर तिमाही के अंत में यह ₹2,105 करोड़ रही, जबकि मार्च में ₹2,863 करोड़ थी। बकाया रकम में कमी से कंपनी की वर्किंग कैपिटल स्थिति को मदद मिल सकती है।

IPO में ₹23 का शेयर अब ₹31 के करीब

भारत कोकिंग कोल (Bharat Coking Coal) के शेयर ने बाजार में ₹45 के भाव पर लिस्टिंग की थी, जो ₹23 के इश्यू प्राइस से करीब 96% ज्यादा था। हालांकि, लिस्टिंग के बाद शेयर में गिरावट आई और अब यह ₹31.62 के आसपास कारोबार कर रहा था। इसका मतलब है कि शेयर अपने ₹45 के लिस्टिंग भाव से करीब 33.6% नीचे है। दूसरी तरफ, ₹23 के IPO इश्यू प्राइस के मुकाबले यह लगभग 37.5% ऊपर है। इसलिए शेयर को केवल IPO प्राइस के आधार पर सस्ता या महंगा मानना सही नहीं होगा। निवेशकों को कंपनी की कमाई, कोयले की मांग, बिक्री मूल्य, लागत और आगे के वित्तीय प्रदर्शन को भी देखना चाहिए।

भारत कोकिंग कोल के शेयर में आगे भी तेजी?

ताजा तिमाही नतीजों में मुनाफे की वापसी, रेवेन्यू में बढ़ोतरी और EBITDA मार्जिन में सुधार कंपनी के लिए सकारात्मक संकेत हैं। हालांकि, शेयर में आगे की तेजी इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनी इस सुधार को कितनी स्थिरता से बनाए रखती है। निवेशकों को अन्य आय में गिरावट, फाइनेंस कॉस्ट में बढ़ोतरी और शेयर की हालिया कमजोरी जैसे पहलुओं पर भी नजर रखनी चाहिए। केवल एक तिमाही के अच्छे नतीजों के आधार पर निवेश का फैसला करना उचित नहीं होगा।