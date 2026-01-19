IPO की धमाकेदार लिस्टिंग के बाद बुरा हाल, 11% लुढ़का शेयर, 40 रुपये तक आया भाव

संक्षेप: पीएसयू स्टॉक Bharat Coking Coal की कीमतों में 11 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। जिसके बाद लुढ़ककर 40.17 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया। बता दें, भारत कोकिंग कोल के शेयरों की लिस्टिंग 95.65 प्रतिशत पर हुई थी।

Bharat Coking Coal share price: सरकारी कंपनी भारत कोकिंग कोल के शेयरों में लिस्टिंग के तूफानी तेजी देखने को मिली। लेकिन कुछ ही देर के बाद कंपनी के शेयर मुनाफावसूली का शिकार हो गए। जिसकी वजह से पीएसयू स्टॉक की कीमतों में 11 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। जिसके बाद लुढ़ककर 40.17 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया। बता दें, भारत कोकिंग कोल के शेयरों की लिस्टिंग 95.65 प्रतिशत पर हुई थी। लिस्टिंग के वक्त कंपनी के शेयरों का भाव 45.21 रुपये था। लेकिन उसके बाद से ही शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। भारत कुकिंग कोल आईपीओ का प्राइस बैंड 23 रुपये था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इन दिग्गज कंपनियों के कतार में शामिल भारत कोकिंग कोल भारत कोकिंग कोल आईपीओ उन आईपीओ की कतार में शामिल हो चुका है। जिन्होंने लिस्टिंग-डे पर शानदार रिटर्न दिया है। मोबिक्विक सिस्टम ने लिस्टिंग-डे को 90 प्रतिशत की तेजी हासिल की थी। हाइवेई इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन कंपनी, आदित्य इंफोटेक और मीशा के शेयरों में लिस्टिंग के दिन क्रमशः 72 प्रतिशत, 62 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 53 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली थी।

क्या करें निवेशक? इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मेहता इक्विटी ने प्रशांत तपसे ने भारत कोकिंग कोल आईपीओ के लिए 50 रुपये से 52 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है। वहीं, 35 रुपये का स्टॉप लॉस सेट किया है। एक्सपर्ट्स लॉन्ग टर्म निवेशकों को इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं।

143 गुना सब्सक्राइब किया गया था आईपीओ तीन दिन के सब्सक्रिप्शन के दौरान भारत कोकिंग कोल आईपीओ को 143 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 49 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। वहीं, क्यूआईबी में 310 गुना और एनआईआई कैटगरी में 240 गुना सब्सक्राइब किया गया था।