Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Bharat Coking Coal Limited IPO going to 9 january GMP reached 13 rupee
9 जनवरी को खुल रहा है मिनिरत्न कंपनी का IPO, 13 रुपये का फायदा दिखा रहा GMP

संक्षेप:

Jan 03, 2026 04:47 pm IST
IPO News: इस साल का पहला मेनबोर्ड आईपीओ 9 जनवरी को खुलने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं मिनिरत्न कंपनी भारत कुकिंग कोल लिमिटेड (Bharat Coking Coal Limited IPO) की। कंपनी का आईपीओ 9 जनवरी से 13 जनवरी तक रिटेल निवेशकों के लिए खुल जाएगा। यह इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। बता दें, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी है। ऑफर फार सेल के जरिए कोल इंडिया लिमिटेड इस आईपीओ में 46.57 करोड़ शेयर बेचने की तैयारी में है।

एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 8 जनवरी, दिन गुरुवार को खुल जाएगा। बता दें, कंपनी की तरफ से 5 जनवरी, दिन सोमवार को प्राइस बैंड का ऐलान किया जाएगा।

भारत कुकिंग कोल लिमिटेड क्या करती है?

इस कंपनी की शुरुआत 1972 में हुई थी। यह देश की सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाली कंपनियों में से एक है। वहीं, इसके पास अधिक कुकिंग कोयला उपलब्ध है। एक अप्रैल 2024 के डाटा के अनुसार सरकार के पास 7910 मिलियन टन का रिजर्व है। भारत कुकिंक कोल लिमिटेड के पास झारखंड के झरिया और पश्चमिबंगाल के रानीगंज में कोयल खद्दान है। बता दें, सरकार की तरफ से 2014 में कंपनी को मिनि रत्न का दर्जा मिला था।

आर्थिक स्थिति कैसी?

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में बीसीसीएल को 1240 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1564 करोड़ रुपये रहा था। वहीं, वित्त वर्ष 2023 में बीसीसीएल का नेट प्रॉफिट 665 करोड़ रुपये रहा था। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कंपनी का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 124 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही में कंपनी का प्रॉफिट 749 करोड़ रुपये रहा था।

वित्त वर्ष 2025 में भारत कुकिंग कोल लिमिटेड का रेवन्यू (ऑपरेशंस) से 13803 करोड़ रुपये रहा था। जोकि वित्त वर्ष 2024 में 14246 करोड़ रुपये रहा था। वहीं, वित्त वर्ष 2023 में यह रेवन्यू 12624 करोड़ रुपये रहा था।

क्या चल रहा है जीएमपी

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में यह आईपीओ आज 13 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

