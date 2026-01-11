PSU मिनी रत्न IPO की ताबड़तोड़ खरीदारी जारी, पहले दिन 8 गुना भरा, GMP दिखा रहा 45% का फायदा

संक्षेप: Bharat Coking Coal IPO: रिपोर्ट के अनुसार आईपीओ ग्रे मार्केट में आज 10.40 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। कल के जीएमपी की तुलना में आज कोई भी बदलाव सुबह नहीं देखने को मिला है। ताजा जीएमपी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के आईपीओ को 45 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है।

IPO News: पीएसयू मिनीरत्न आईपीओ भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (Bharat Coking Coal IPO) के आईपीओ पर अभी दांव लगाने के लिए दो और मौके मिलेंगे। पहले दिन ही आईपीओ को निवेशकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। आईपीओ शुक्रवार को 8.18 गुना सब्सक्राइब किया गया। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 9.45 गुना और क्यूआईबी में 0.30 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। एनआईआई में यह आईपीओ 16.45 गुना सब्सक्राइब किया गया। बता दें, ग्रे मार्केट में भी आईपीओ की स्थिति अच्छी है। जिसकी वजह से पहले दिन ही निवेशकों को तगड़ा फायदा होने की उम्मीद है।

भारत कोकिंग कोल का जीएमपी? (Bharat Coking Coal IPO GMP Today) इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार आईपीओ ग्रे मार्केट में आज 10.40 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। कल के जीएमपी की तुलना में आज कोई भी बदलाव सुबह नहीं देखने को मिला है। ताजा जीएमपी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के आईपीओ को 45 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। बता दें, कंपनी के आईपीओ को सबसे अधिक जीएमपी 16.25 रुपये रहा है। वहीं, सबसे कम जीएमपी 9.25 रुपये रहा है।

क्या है प्राइस बैंड? भारत कोकिंग कोल आईपीओ का प्राइस बैंड 21 रुपये से 23 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक शेयर पर एक रुपये की छूट दी है। बता दें, आईपीओ का लॉट साइज 600 शेयरों का बनाया गया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 13800 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा। यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों जगह होगी।

एंकर निवेशकों के लिए आईपीओ 8 जनवरी 2026 को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 273.13 करोड़ रुपये जुटाए हैं। आईपीओ की साइज की बात करें तो कंपनी 1071.11 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास कर रही है। यह इश्यू पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित है। कोल इंडिया आईपीओ के जरिए 46.57 करोड़ शेयर बेच रही है।