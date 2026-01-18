Hindustan Hindi News
IPO तीन दिन में 143 गुना सब्सक्राइब, GMP दिखा रहा 54% का फायदा, लिस्टिंग कल

संक्षेप:

Bharat Coking Coal IPO GMP Today: भारत कोकिंग कोल आईपीओ को तीन दिन में 143.85 गुना सब्सक्राइब किया गया है। आईपीओ ग्रे मार्केट में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जिसकी वजह से मजबतू लिस्टिंग के संकेत मिल रहे हैं।

Jan 18, 2026 02:44 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Bharat Coking Coal IPO GMP Today: भारत कोकिंग कोल आईपीओ को तीन दिन में 143.85 गुना सब्सक्राइब किया गया है। आईपीओ ग्रे मार्केट में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जिसकी वजह से मजबतू लिस्टिंग के संकेत मिल रहे हैं। बता दें, यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों जगह होगी। कंपनी की लिस्टिंग 19 जनवरी 2026 को प्रस्तावित है।

कितना है जीएमपी?

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 12.50 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड कर रहा है। आज का जीएमपी 54.35 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। इस आईपीओ का सबसे कम जीएमपी 9.25 रुपये और सबसे अधिक जीएमपी 16.25 रुपये रहा है।

23 रुपये सेट किया गया प्राइस बैंड

भारत कोकिंग कोल का प्राइस बैंड 23 रुपये तय किया गया था। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक शेयर पर एक रुपये की छूट दी थी। इस पीएसयू कंपनी के आईपीओ का लॉट साइज 600 शेयरों का बनाया गया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 13800 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा।

भारत कोकिंक कोल आईपीओ 9 जनवरी से 13 जनवरी 2026 तक खुला था। कंपनी के आईपीओ का साइज 1071.11 करोड़ रुपये का है। यह इश्यू पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित है। कंपनी आईपीओ के जरिए 46.57 करोड़ शेयर जारी करेगी।

रिटेल कैटगरी में कितना सब्सक्रिप्शन

भारत कोकिंग कोल आईपीओ को रिटेल कैटगरी में 49.37 गुना, क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटगरी में 310.81 गुना और एनआईआई में 240.49 गुना सब्सक्राइब किया गया है। एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 8 जनवरी 2026 को खुला रहेगा। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 273.13 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

इस आईपीओ के लिए आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स सर्विसेज लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, केफिन टेक्नोलॉजी को रजिस्ट्रार बनाया गया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।

