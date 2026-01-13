मिनीरत्न कंपनी के IPO ने रचा इतिहास, 90 लाख आवेदन, बंपर लिस्टिंग का इशारा कर रहा GMP

संक्षेप: भारत कोकिंग कोल के 1071 करोड़ रुपये के इश्यू साइज को 1.1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बोलियां मिली हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 23 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 13 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं।

मिनीरत्न कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के आईपीओ ने इतिहास रच दिया है। भारत कोकिंग कोल के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। भारत कोकिंग कोल के 1071 करोड़ रुपये के इश्यू साइज को 1.1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बोलियां मिली हैं। एक्सचेंजों के डेटा के मुताबिक, निवेशकों ने 23 रुपये के अपर प्राइस बैंड पर 50,93,16,75,600 शेयरों के लिए बोली लगाई है, जिससे बोली की कुल वैल्यू (टोटल बिड वैल्यू) करीब 1.17 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई है। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

आवेदन के मामले में IPO ने बनाया नया रिकॉर्ड

आवेदन के मामले में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के आईपीओ ने नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी के आईपीओ को रिकॉर्ड 90.31 लाख आवेदन मिले हैं। वारी एनर्जीज (Waaree Energies) दूसरे नंबर पर है। वारी एनर्जीज का आईपीओ साल 2024 के आखिर में आया था और इसे 82.65 लाख आवेदन मिले हैं।

143 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ भारत कोकिंग कोल का IPO

भारत कोकिंग कोल का IPO टोटल 143.85 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 49.37 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। वहीं, एंप्लॉयीज का कोटा 5.17 गुना सब्सक्राइब हुआ, जबकि शेयरहोल्डर्स की कैटेगरी में 87.20 गुना दांव लगा। भारत कोकिंग कोल के आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 240.49 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। वहीं, क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 310.81 गुना सब्सक्राइब हुआ है।