9 जनवरी को खुलने जा रहा इस साल का बड़ा IPO, ग्रे मार्केट में अभी से ही धूम, सरकारी है कंपनी

Bharat Coking Coal IPO: नए साल 2026 की शुरुआत में शेयर बाजार में पहली मेनबोर्ड एंट्री भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) की होने जा रही है। कोल इंडिया की सब्सिडियरी और सरकारी कंपनी भारत कोकिंग कोल ने 9 जनवरी 2026 से अपना IPO लाने का ऐलान किया है। कंपनी ने 2 जनवरी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) दाखिल कर दिया है। यह IPO पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा, यानी इसमें कोई नया शेयर जारी नहीं किया जाएगा। प्रमोटर कोल इंडिया अपनी 46.57 करोड़ इक्विटी शेयर बेच रही है, जिससे कंपनी को कोई नई पूंजी नहीं मिलेगी, बल्कि पूरा पैसा कोल इंडिया को जाएगा। बता दें कि कंपनी के शेयर अभी से ही ₹13 प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं।

क्या है डिटेल इस IPO में कर्मचारियों और मौजूदा शेयरधारकों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। करीब 2.32 करोड़ शेयर कर्मचारियों के लिए और 4.65 करोड़ शेयर शेयरधारकों के लिए आरक्षित रहेंगे। एंकर निवेशकों के लिए इश्यू 8 जनवरी को खुलेगा, जबकि आम निवेशक 9 से 13 जनवरी तक इसमें पैसा लगा सकेंगे। शेयरों का अलॉटमेंट 14 जनवरी को फाइनल होने की उम्मीद है और कंपनी के शेयर 16 जनवरी से BSE और NSE पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे। पब्लिक ऑफर (कर्मचारी और शेयरधारक हिस्से को छोड़कर) का 50% QIB, 15% NII और 35% रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व रखा गया है।

कंपनी का कारोबार 1972 में स्थापित मिनी रत्न कंपनी भारत कोकिंग कोल देश की सबसे बड़ी कोकिंग कोल उत्पादक है। FY25 में देश के कुल घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी करीब 58.5% रही। कंपनी झारखंड के झरिया और पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोलफील्ड में काम करती है। पिछले कुछ वर्षों में इसका उत्पादन तेजी से बढ़ा है। FY22 में जहां उत्पादन 30.51 मिलियन टन था, वहीं FY25 में यह 40.50 मिलियन टन तक पहुंच गया। हालांकि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में उत्पादन और मुनाफे में गिरावट देखने को मिली है।