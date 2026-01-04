Hindustan Hindi News
9 जनवरी को खुलने जा रहा इस साल का बड़ा IPO, ग्रे मार्केट में अभी से ही धूम, सरकारी है कंपनी

संक्षेप:

Jan 04, 2026 10:40 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Bharat Coking Coal IPO: नए साल 2026 की शुरुआत में शेयर बाजार में पहली मेनबोर्ड एंट्री भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) की होने जा रही है। कोल इंडिया की सब्सिडियरी और सरकारी कंपनी भारत कोकिंग कोल ने 9 जनवरी 2026 से अपना IPO लाने का ऐलान किया है। कंपनी ने 2 जनवरी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) दाखिल कर दिया है। यह IPO पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा, यानी इसमें कोई नया शेयर जारी नहीं किया जाएगा। प्रमोटर कोल इंडिया अपनी 46.57 करोड़ इक्विटी शेयर बेच रही है, जिससे कंपनी को कोई नई पूंजी नहीं मिलेगी, बल्कि पूरा पैसा कोल इंडिया को जाएगा। बता दें कि कंपनी के शेयर अभी से ही ₹13 प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं।

क्या है डिटेल

इस IPO में कर्मचारियों और मौजूदा शेयरधारकों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। करीब 2.32 करोड़ शेयर कर्मचारियों के लिए और 4.65 करोड़ शेयर शेयरधारकों के लिए आरक्षित रहेंगे। एंकर निवेशकों के लिए इश्यू 8 जनवरी को खुलेगा, जबकि आम निवेशक 9 से 13 जनवरी तक इसमें पैसा लगा सकेंगे। शेयरों का अलॉटमेंट 14 जनवरी को फाइनल होने की उम्मीद है और कंपनी के शेयर 16 जनवरी से BSE और NSE पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे। पब्लिक ऑफर (कर्मचारी और शेयरधारक हिस्से को छोड़कर) का 50% QIB, 15% NII और 35% रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व रखा गया है।

कंपनी का कारोबार

1972 में स्थापित मिनी रत्न कंपनी भारत कोकिंग कोल देश की सबसे बड़ी कोकिंग कोल उत्पादक है। FY25 में देश के कुल घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी करीब 58.5% रही। कंपनी झारखंड के झरिया और पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोलफील्ड में काम करती है। पिछले कुछ वर्षों में इसका उत्पादन तेजी से बढ़ा है। FY22 में जहां उत्पादन 30.51 मिलियन टन था, वहीं FY25 में यह 40.50 मिलियन टन तक पहुंच गया। हालांकि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में उत्पादन और मुनाफे में गिरावट देखने को मिली है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति

वित्तीय नतीजों की बात करें तो FY25 में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 1,240 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में करीब 21% कम है। इसी दौरान राजस्व भी थोड़ा घटकर 13,802 करोड़ रुपये रह गया। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में मुनाफे में तेज गिरावट आई है। इसके बावजूद कंपनी की मजबूत बाजार स्थिति, कोकिंग कोल की लगातार मांग और नई कोल वॉशरी परियोजनाएं निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ा सकती हैं। इस IPO के लिए IDBI कैपिटल और ICICI सिक्योरिटीज बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
