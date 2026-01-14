Hindustan Hindi News
60% प्रीमियम पर पहुंच गया सरकारी कंपनी के IPO का GMP, एतिहासिक सब्सक्रिप्शन, अब लिस्टिंग पर नजर

संक्षेप:

बीएमसी चुनाव के नतीजे 16 जनवरी 2026 को आने हैं, इसी कारण बाजार से जुड़े इस बड़े इवेंट की तारीख में बदलाव किया गया। हालांकि लिस्टिंग टलने के बावजूद निवेशकों का उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ है।

Jan 14, 2026 04:17 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Bharat Coking Coal IPO: कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) की शेयर बाजार में लिस्टिंग अब तय तारीख से थोड़ी देर से होगी। पहले यह लिस्टिंग 16 जनवरी को होनी थी, लेकिन बीएमसी (बृहन्मुंबई नगर निगम) चुनाव की वजह से इसे टालकर 19 जनवरी कर दिया गया है। दरअसल, बीएमसी चुनाव के नतीजे 16 जनवरी 2026 को आने हैं, इसी कारण बाजार से जुड़े इस बड़े इवेंट की तारीख में बदलाव किया गया। हालांकि लिस्टिंग टलने के बावजूद निवेशकों का उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ है। यह जानकारी सीएनबीसी टीवी 18 की एक रिपोर्ट में दी गई है।

क्या है डिटेल

भारत कोकिंग कोल का यह आईपीओ सरकारी कंपनियों के इतिहास में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाले आईपीओ में से एक बनने से बस थोड़ा सा चूक गया। 13 जनवरी को बोली बंद होने के बाद एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक ₹1,071 करोड़ के इस इश्यू को कुल 146.8 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। तीन दिन की बोली अवधि में जहां 34.69 करोड़ शेयर ऑफर किए गए थे, वहीं निवेशकों ने करीब 5,093 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगा दी। यह आंकड़ा अपने आप में इस आईपीओ की जबरदस्त मांग को दिखाता है।

सब्सक्रिप्शन में सबसे बड़ी भागीदारी संस्थागत निवेशकों (QIBs) की रही, जिनका कोटा 310 गुना से ज्यादा भर गया। इनके लिए रखे गए 7.91 करोड़ शेयरों के मुकाबले करीब 2,460 करोड़ शेयरों की मांग आई। वहीं रिटेल निवेशकों ने भी शानदार रुचि दिखाई और उनका हिस्सा करीब 49 गुना सब्सक्राइब हुआ। आमतौर पर शांत माने जाने वाले कर्मचारी वर्ग में भी 5 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, जबकि शेयरधारक कोटे में करीब 87 गुना की मांग रही। बाजार जानकारों के मुताबिक, इस आईपीओ में करीब 90 लाख आवेदन आए, जो इसे बेहद खास बनाता है।

ग्रे मार्केट का हाल

ग्रे मार्केट में भी भारत कोकिंग कोल को लेकर पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। इसका GMP करीब ₹13.6 चल रहा है, जो ₹23 के इश्यू प्राइस पर लगभग 60% प्रीमियम का संकेत देता है। यह आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल था, जिसके जरिए कोल इंडिया ने कंपनी में अपनी 10% हिस्सेदारी बेची है। लिस्टिंग के बाद भी कोल इंडिया के पास 90% हिस्सेदारी रहेगी। भारत कोकिंग कोल देश की सबसे बड़ी कोकिंग कोल उत्पादक कंपनी है, जिसका FY25 में घरेलू उत्पादन में करीब 58.5% योगदान रहा है। कंपनी के प्रमुख ऑपरेशन झारखंड के झरिया और पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोलफील्ड में हैं, जिससे इसके मजबूत बिजनेस आधार की झलक मिलती है।

वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
