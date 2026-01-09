खुलने के 30 मिनट में ही भर गया PSU कंपनी का IPO, ₹23 है प्राइस बैंड, GMP में भी तगड़ी तेजी

संक्षेप: IPO का प्राइस बैंड 21 से 23 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है और निवेशक इसमें 13 जनवरी 2026 तक बोली लगा सकते हैं। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस ने इस IPO को लिस्टिंग गेन के नजरिए से सब्सक्राइब करने की सलाह दी है और वैल्यूएशन को ठीक-ठाक बताया है।

Bharat Coking Coal IPO: भारत कोकिंग कोल (BCCL) का IPO खुलते ही जबरदस्त हिट रहा। शुक्रवार को जैसे ही इश्यू खुला, महज 30 मिनट के अंदर यह पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। कंपनी के इश्यू को 1.81 गुना सब्सक्राइब किया गया। खास तौर पर नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) की ओर से भारी मांग देखने को मिली। IPO का प्राइस बैंड 21 से 23 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है और निवेशक इसमें 13 जनवरी 2026 तक बोली लगा सकते हैं। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस ने इस IPO को लिस्टिंग गेन के नजरिए से सब्सक्राइब करने की सलाह दी है और वैल्यूएशन को ठीक-ठाक बताया है।

ग्रे मार्केट में गजब की तेजी ग्रे मार्केट में भी BCCL IPO की धूम है। 9 जनवरी 2026 सुबह 10:02 बजे तक IPO का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) करीब 9.4 रुपये दर्ज किया गया है। अगर ऊपरी प्राइस बैंड 23 रुपये को आधार मानें, तो अनुमानित लिस्टिंग प्राइस करीब 32.4 रुपये बनता है। यानी निवेशकों को लगभग 40 फीसदी तक का संभावित फायदा मिल सकता है। बाजार से जुड़ी रिपोर्ट्स में GMP 9.25 रुपये से लेकर 16.25 रुपये तक बताया जा रहा है, जिससे यह साफ है कि अनलिस्टेड मार्केट में भी इस शेयर को लेकर अच्छा उत्साह है।

पूरी तरह ऑफर फॉर सेल है IPO यह IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) के मुताबिक, इस इश्यू से कंपनी को कोई सीधा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रमोटर कोल इंडिया अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। कोल इंडिया इस IPO के जरिए 46.57 करोड़ इक्विटी शेयर बाजार में उतार रही है। इस इश्यू के जरिए सरकार करीब 1,071 करोड़ रुपये जुटाने की योजना में है, जो उसकी डिसइनवेस्टमेंट रणनीति का हिस्सा है। ऊपरी प्राइस बैंड पर BCCL का वैल्यूएशन करीब 10,700 करोड़ रुपये बैठता है।