Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Bharat Coking Coal IPO fully subscribe within a 30 min of opening gmp surges huge
खुलने के 30 मिनट में ही भर गया PSU कंपनी का IPO, ₹23 है प्राइस बैंड, GMP में भी तगड़ी तेजी

खुलने के 30 मिनट में ही भर गया PSU कंपनी का IPO, ₹23 है प्राइस बैंड, GMP में भी तगड़ी तेजी

संक्षेप:

IPO का प्राइस बैंड 21 से 23 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है और निवेशक इसमें 13 जनवरी 2026 तक बोली लगा सकते हैं। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस ने इस IPO को लिस्टिंग गेन के नजरिए से सब्सक्राइब करने की सलाह दी है और वैल्यूएशन को ठीक-ठाक बताया है।

Jan 09, 2026 11:20 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bharat Coking Coal IPO: भारत कोकिंग कोल (BCCL) का IPO खुलते ही जबरदस्त हिट रहा। शुक्रवार को जैसे ही इश्यू खुला, महज 30 मिनट के अंदर यह पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। कंपनी के इश्यू को 1.81 गुना सब्सक्राइब किया गया। खास तौर पर नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) की ओर से भारी मांग देखने को मिली। IPO का प्राइस बैंड 21 से 23 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है और निवेशक इसमें 13 जनवरी 2026 तक बोली लगा सकते हैं। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस ने इस IPO को लिस्टिंग गेन के नजरिए से सब्सक्राइब करने की सलाह दी है और वैल्यूएशन को ठीक-ठाक बताया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ग्रे मार्केट में गजब की तेजी

ग्रे मार्केट में भी BCCL IPO की धूम है। 9 जनवरी 2026 सुबह 10:02 बजे तक IPO का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) करीब 9.4 रुपये दर्ज किया गया है। अगर ऊपरी प्राइस बैंड 23 रुपये को आधार मानें, तो अनुमानित लिस्टिंग प्राइस करीब 32.4 रुपये बनता है। यानी निवेशकों को लगभग 40 फीसदी तक का संभावित फायदा मिल सकता है। बाजार से जुड़ी रिपोर्ट्स में GMP 9.25 रुपये से लेकर 16.25 रुपये तक बताया जा रहा है, जिससे यह साफ है कि अनलिस्टेड मार्केट में भी इस शेयर को लेकर अच्छा उत्साह है।

पूरी तरह ऑफर फॉर सेल है IPO

यह IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) के मुताबिक, इस इश्यू से कंपनी को कोई सीधा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रमोटर कोल इंडिया अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। कोल इंडिया इस IPO के जरिए 46.57 करोड़ इक्विटी शेयर बाजार में उतार रही है। इस इश्यू के जरिए सरकार करीब 1,071 करोड़ रुपये जुटाने की योजना में है, जो उसकी डिसइनवेस्टमेंट रणनीति का हिस्सा है। ऊपरी प्राइस बैंड पर BCCL का वैल्यूएशन करीब 10,700 करोड़ रुपये बैठता है।

आईपीओ के बारे में

IPO का पूरा शेड्यूल पहले ही तय कर दिया गया है। शेयरों का अलॉटमेंट 14 जनवरी 2026 को होने की संभावना है, जबकि BCCL के शेयर 16 जनवरी को NSE और BSE पर लिस्ट हो सकते हैं। इससे पहले कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स से करीब 273.1 करोड़ रुपये जुटाए हैं। एंकर बुक में LIC, निप्पॉन लाइफ इंडिया, बंधन म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड, सोसाइटी जेनरल, कॉपथॉल मॉरीशस और मेबैंक सिक्योरिटीज जैसे बड़े नाम शामिल रहे। मिनी रत्न पीएसयू होने के नाते BCCL का यह IPO साल 2026 का पहला बड़ा पब्लिक इश्यू माना जा रहा है और इसे PSU शेयरों में निवेशकों की रुचि का अहम संकेतक माना जा रहा है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।