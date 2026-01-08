मिनीरत्न कंपनी का खुल रहा IPO, ग्रे मार्केट में दहाड़ रहे शेयर, 49% के ऊपर चल रहा GMP

संक्षेप: मिनीरत्न कंपनी भारत कोकिंग कोल का आईपीओ 9 जनवरी से खुल रहा है। कंपनी के आईपीओ में शेयर का दाम 23 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में अभी 11.40 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं।

मिनीरत्न कंपनी भारत कोकिंग कोल का आईपीओ दांव लगाने के लिए खुलने जा रहा है। भारत कोकिंग कोल का आईपीओ शुक्रवार 9 जनवरी से खुल रहा है और यह 13 जनवरी तक ओपन रहेगा। IPO के खुलने से पहले ही कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में दहाड़ रहे हैं। भारत कोकिंग कोल के शेयर अभी से ग्रे मार्केट में 49 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 1071 करोड़ रुपये तक का है। भारत कोकिंग कोल, महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण मालिकाना हक वाली इकाई है।

IPO में 23 रुपये शेयर का दाम, 11 रुपये के ऊपर चल रहा GMP

मिनीरत्न कंपनी भारत कोकिंग कोल के आईपीओ में शेयर का दाम 23 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में अभी 11.40 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो भारत कोकिंग कोल के शेयर 34.40 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। भारत कोकिंग कोल के शेयर शुक्रवार 16 जनवरी को बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी के शेयर NSE और BSE दोनों एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे।

अधिकतम 14 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं आम निवेशक

भारत कोकिंग कोल के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 14 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की एक लॉट में 600 शेयर हैं। यानी, एक लॉट के लिए आम निवेशकों को 13,800 रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा। वहीं, 14 लॉट के लिए आम निवेशकों को 1,93,200 रुपये का निवेश करना होगा। भारत कोकिंग कोल के आईपीओ में एंप्लॉयीज को आईपीओ प्राइस पर 1 रुपये का डिस्काउंट है। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 100 पर्सेंट थी, जो कि आईपीओ के बाद 90 पर्सेंट रह जाएगी।