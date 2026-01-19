मिनीरत्न कंपनी के शेयरों की बंपर लिस्टिंग, 23 रुपये का शेयर पहले ही दिन 45 रुपये के पार
मिनीरत्न कंपनी भारत कोकिंग कोल के शेयर BSE में 96.57% के फायदे के साथ 45.21 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। वहीं, NSE पर कंपनी के शेयर 95.65% के फायदे के साथ 45 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 23 रुपये था।
मिनीरत्न कंपनी भारत कोकिंग कोल ने पहले ही दिन निवेशकों को मालामाल कर दिया है। कंपनी के शेयरों की बाजार में बंपर लिस्टिंग हुई है। भारत कोकिंग कोल के शेयर सोमवार को BSE में 96.57 पर्सेंट के फायदे के साथ 45.21 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर भारत कोकिंग कोल के शेयर 95.65 पर्सेंट के फायदे के साथ 45 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। IPO में भारत कोकिंग कोल के शेयर का दाम 23 रुपये था। भारत कोकिंग कोल का आईपीओ दांव लगाने के लिए 9 जनवरी को खुला था और यह 13 जनवरी तक ओपन रहा।
लिस्टिंग के बाद लुढ़क गए शेयर
जबरदस्त लिस्टिंग के बाद भारत कोकिंग कोल के शेयरों पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। भारत कोकिंग कोल के शेयर BSE में 10 पर्सेंट से ज्यादा टूटकर 40.17 रुपये पर पहुंच गए। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी कंपनी के शेयर 9 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 40.22 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।
IPO पर लगा 143 गुना से ज्यादा दांव
भारत कोकिंग कोल के आईपीओ पर टोटल 143.85 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 49.37 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, एंप्लॉयीज और शेयरहोल्डर्स का कोटा क्रमश: 5.17 गुना और 87.20 गुना सब्सक्राइब हुआ। भारत कोकिंग कोल के आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 240.49 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 310.81 गुना दांव लगा। भारत कोकिंग कोल के आईपीओ का टोटल साइज 1071 करोड़ रुपये तक का था।
क्या करती है कंपनी
भारत कोकिंग कोल की शुरुआत साल 1972 में हुई है। कंपनी कोकिंग कोल, नॉन-कोकिंग कोल और वॉश्ड कोल के प्रॉडक्शन में सक्रिय है। भारत कोकिंग कोल, महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण मालिकाना हक वाली इकाई है। 30 सितंबर 2025 तक के डेटा के मुताबिक, कंपनी 34 ऑपरेशनल माइंस के नेटवर्क को ऑपरेट करती है।