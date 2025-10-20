मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले 10% चढ़ा यह स्टॉक, किस बात से निवेशक हुए खुश?

संक्षेप: कंपनियों के तिमाही नतीजों के आधार पर निवेशक इंवेस्टमेंट से जुड़ा फैसला ले रहे हैं। एक ऐसी ही कंपनी के शेयरों में सोमवार को तेजी दर्ज की गई। यह उछाल सामान्य नहीं थी। मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले Bhageria Industries के शेयरों में 10 प्रतिशत की तेजी आई है।

कंपनियों के तिमाही नतीजों के आधार पर निवेशक इंवेस्टमेंट से जुड़ा फैसला ले रहे हैं। एक ऐसी ही कंपनी के शेयरों में सोमवार को तेजी दर्ज की गई। यह उछाल सामान्य नहीं थी। मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले Bhageria Industries के शेयरों में 10 प्रतिशत की तेजी आई है। निवेशक तिमाही नतीजों से काफी खुश हैं।

कंपनी के शेयर बीएसई में 181.20 रुपये के लेवल पर आज सोमवार को खुले थे। दिन में यह स्टॉक 200.30 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक पहुंचने में सफल रहा। मार्केट के क्लोजिंग का टाइम पर बीएसई में कंपनी के शेयरों का भाव 7.60 प्रतिशत की तेजी के साथ 186.10 रुपये था।

रेवन्यू में 55.60% का इजाफा Bhageria Industries के रेवन्यू में दूसरी तिमाही के दौरान 55.60 प्रतिशत की तेजी आई है। जुलाई से सितंबर के दौरान कंपनी का रेवन्यू 206.20 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 132.41 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का EBITDA साल दर साल आधार पर 45.60 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ सितंबर तिमाही में 24.74 करोड़ रुपये रहा था। बीते वित्त वर्ष सितंबर तिमाही में यह 16.88 करोड़ रुपये रहा था।

Bhageria Industries का नेट प्रॉफिट 79.68 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 11.47 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले यह 6.39 करोड़ रुपये था।

लॉन्ग टर्म में कैसा है प्रदर्शन? बीते 4 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल के उच्चतम स्तर 287.40 रुपये से स्टॉक मौजूदा समय में 35 प्रतिशत की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। वहीं, आल टाइम हाई 329 रुपये से स्टॉक 43 प्रतिशत के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है।