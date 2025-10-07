कर्ज मुक्त हुई कंपनी, 3 महीने में दिया 100% से अधिक का रिटर्न, शेयरों का भाव 50 रुपये से कम
बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स (BGR Energy Systems) के शेयरों का भाव मंगलवार को 52 वीक हाई पर पहुंच गया। सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने दी जानकारी में बताया कि बैंक लोन को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया कि उनके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कर्ज के साथ-साथ अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज 30 सितंबर 2025 तक का जीरो हो गया था।
कंपनी के शेयरों में लगा है अपर सर्किट
बीएसई में यह स्टॉक मंगलवार को 5 प्रतिशत की बढ़त के साथ 290.30 रुपये के लेवल पर खुला था। यह कंपनी के शेयरों का अपर प्राइस बैंड है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 34.60 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2094.85 करोड़ रुपये का है।
3 महीने में पैसा किया डबल
50 रुपये से कम की कीमत वाले इस स्टॉक का भाव एक महीने में 38 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में 3 महीने में 169 प्रतिशत की तेजी आई है। 6 महीने से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 264 प्रतिशत का लाभ मिल चुका है। बता दें, एक साल में BGR Energy Systems ने 500 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स की तुलना में कहीं अधिक है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 1.08 प्रतिशत की ही तेजी आई है।
5 साल में BGR Energy Systems के शेयरों का भाव 741 प्रतिशत चढ़ा है। इस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 51.01 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 48.99 प्रतिशत की है।
क्या करती है कंपनी
यह कंपनी ऑन लाइन कंडेंशर ट्यूब क्लीन सिस्टम्स, रबर क्लिनिंग सिस्टम्स का उत्पादन और बिक्री करती है। यह थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्रयोग की जाती है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)