मुख्य बातें

भारतीय शेयर बाजार में किसी कंपनी को मिड-कैप श्रेणी में रखा जाना केवल उसके आकार को दर्शाता है।

भारतीय शेयर बाजार में किसी कंपनी को मिड-कैप श्रेणी में रखा जाना केवल उसके आकार को दर्शाता है। इससे उसके कारोबार की गुणवत्ता या भविष्य की संभावनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। सेबी की परिभाषा के अनुसार, कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन (बाजार पूंजीकरण) के आधार पर 101 से 250वें स्थान के बीच आने वाली कंपनियों को मिड-कैप कहा जाता है। जून 2026 की समीक्षा अवधि के अनुसार, इन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 34,000 करोड़ रुपये से 1.06 लाख करोड़ रुपये के बीच रहा। हालांकि, रैंकिंग में कंपनी का स्थान केवल एक शुरुआती बिंदु है। इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह देखना है कि कंपनी का कारोबार कितना मजबूत है, उसके पास लंबे समय तक टिकने वाली प्रतिस्पर्धी बढ़त है या नहीं, वह आने वाले वर्षों में लगातार विकास कर सकती है या नहीं और उसका शेयर सही मूल्यांकन पर उपलब्ध है या महंगा है।

जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में एएमएफआई (AMFI) की ओर से जारी नवीनतम श्रेणी बदलाव इस बात की याद दिलाता है कि बाजार में चीजें कितनी तेजी से बदल सकती हैं। पिछले वर्गीकरण बदलाव में लार्ज-कैप श्रेणी में पहुंचने वाले नौ शेयरों में से आठ मिड-कैप श्रेणी से आए थे। वहीं, नौ लार्ज-कैप शेयर घटकर मिड-कैप श्रेणी में आ गए, जबकि दस मिड-कैप शेयर नीचे खिसककर स्मॉल-कैप श्रेणी में पहुंच गए। इससे साफ है कि सभी मिड-कैप कंपनियां एक जैसी दिशा में आगे नहीं बढ़ रही हैं। कुछ कंपनियां ऐसे कारोबार तैयार कर रही हैं, जो भविष्य में उन्हें लार्ज-कैप श्रेणी की अग्रणी कंपनियों में शामिल कर सकते हैं। वहीं, कुछ कंपनियां अपनी विकास की गति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। निवेशकों के लिए चुनौती यह है कि वे केवल कंपनी की श्रेणी देखकर निवेश करने के बजाय उसकी वास्तविक स्थिति और संभावनाओं को समझें।

मजबूत मुनाफा वृद्धि का रिकॉर्ड पिछले कई वर्षों में मिड-कैप कंपनियों ने लार्ज-कैप और स्मॉल-कैप कंपनियों की तुलना में बेहतर मुनाफा वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2023 से 2026 के दौरान तीन साल की अवधि में निफ्टी मिडकैप 150 कंपनियों की मुनाफा वृद्धि दर 13 फीसदी रही। इसकी तुलना में निफ्टी 50 की वृद्धि 7 फीसदी, बीएसई 100 की 5 फीसदी, निफ्टी स्मॉलकैप 250 की 9 फीसदी और निफ्टी 500 की 5 फीसदी रही।

पांच साल के आधार पर यानी वित्त वर्ष 2021 से 2026 के दौरान निफ्टी मिडकैप 150 ने 30 फीसदी की चक्रवृद्धि सालाना वृद्धि दर (CAGR) से मुनाफा बढ़ाया। इसी अवधि में निफ्टी 50 और बीएसई 100 की वृद्धि दर 14 फीसदी, निफ्टी स्मॉलकैप 250 की 15 फीसदी और निफ्टी 500 की 14 फीसदी रही। वहीं, दस साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2016 से 2026 के बीच निफ्टी मिडकैप 150 की मुनाफा वृद्धि दर 23 फीसदी रही, जबकि निफ्टी 50 की 12 फीसदी, बीएसई 100 की 11 फीसदी, निफ्टी स्मॉलकैप 250 की 11 फीसदी और निफ्टी 500 की 11 फीसदी रही।

भविष्य के मार्केट लीडर्स में क्या खासियत होती है? मिड-कैप कंपनियों में स्थापित कारोबार की मजबूती के साथ-साथ छोटे आधार से तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता भी हो सकती है। कई लार्ज-कैप कंपनियों की तुलना में इनके पास बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने, नए बाजारों में प्रवेश करने या उत्पादों की श्रृंखला का विस्तार करने के अधिक अवसर होते हैं। वहीं, कई स्मॉल-कैप कंपनियों के मुकाबले इनका कारोबार पहले से स्थापित हो सकता है, वितरण नेटवर्क अधिक व्यापक हो सकता है और विस्तार के लिए वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध हो सकते हैं।

भविष्य में बाजार की अगुआ बनने वाली कंपनियों की पहचान करने के लिए निवेशकों को ऐसी कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए, जो विकास की इन संभावनाओं को लगातार मुनाफे और नकदी प्रवाह में बदल सकें। मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाली प्रतिस्पर्धी बढ़त, नकदी का बेहतर प्रवाह और पूंजी पर आकर्षक रिटर्न के साथ दोबारा निवेश करने की क्षमता अच्छे संकेत हैं। अलग-अलग कारोबारी परिस्थितियों में प्रबंधन का पूंजी आवंटन संबंधी रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, निवेशक जिस कीमत पर शेयर खरीद रहे हैं, वह भी मायने रखती है। सबसे बेहतर संभावनाओं वाली कंपनियां वे होती हैं, जो पहले से अपने बाजार में अग्रणी हैं और कारोबार का विस्तार होने के साथ अपनी बढ़त बनाए रखने में सक्षम हैं। कोई कंपनी कारोबार के लिहाज से कितनी भी शानदार क्यों न हो, अगर उसके शेयर बहुत ज्यादा कीमत पर खरीदे जाते हैं, तो निवेश पर रिटर्न निराशाजनक हो सकता है।

लार्ज-कैप आइसोटोप की निवेश अवधारणा यूटीआई मिड कैप फंड में हम 'लार्ज-कैप आइसोटोप' की अवधारणा का पालन करते हैं। यह विचार रसायन विज्ञान से लिया गया है, जहां आइसोटोप में एक ही तत्व के गुण होते हैं, लेकिन उनका द्रव्यमान अलग होता है। इसी तरह, कुछ मिड-कैप कंपनियों में लार्ज-कैप कंपनियों जैसी कारोबारी खूबियां होती हैं, जैसे बाजार में नेतृत्व, मजबूत और टिकाऊ प्रतिस्पर्धी बढ़त तथा मजबूत वित्तीय स्थिति। इनमें अंतर केवल आकार का होता है।

फंड ऐसी कंपनियों की पहचान करने का प्रयास करता है, जिनके कारोबार में लंबे समय तक विकास की संभावनाएं हों और जिनमें से कुछ भविष्य में लार्ज-कैप कंपनियां बन सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई कंपनियों में पहले से ही लार्ज-कैप जैसी खूबियां दिखाई देती हैं। इनमें निवेश की गई पूंजी पर अच्छा रिटर्न (RoIC), लगातार नकदी पैदा करने की क्षमता और सक्षम प्रबंधन टीम शामिल हैं। ये कंपनियां जरूरी नहीं कि अपने कारोबार की गुणवत्ता के कारण मिड-कैप बनी हुई हों, बल्कि इसलिए भी मिड-कैप श्रेणी में हैं क्योंकि जिन बाजारों में वे काम करती हैं, वे अभी अपेक्षाकृत छोटे हैं। जैसे-जैसे इन बाजारों का विस्तार होगा, इन कंपनियों के पास तेजी से बढ़ने और अपने उद्योग की अग्रणी कंपनियों के रूप में उभरने की क्षमता होगी।

नीचे लार्ज-कैप आइसोटोप की कुछ ऐसी कंपनियों के उदाहरण दिए गए हैं, जो यूटीआई मिड कैप फंड का हिस्सा हैं। इनमें से अधिकांश अपने-अपने उद्योग की प्रमुख कंपनियां हैं।

पीबी फिनटेक लिमिटेड: यह मजबूत कारोबारी यूनिट इकोनॉमिक्स के साथ देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन बीमा कंपनी है। इसकी वृद्धि दर उद्योग की तुलना में दोगुनी है।

पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड: यह केबल और वायर कारोबार के क्षेत्र में बाजार की अग्रणी कंपनी है।

एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड: यह स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब के क्षेत्र में बाजार की अग्रणी कंपनी है। पूरे सेगमेंट में इसकी हिस्सेदारी 35 फीसदी से अधिक है।

फीनिक्स मिल्स लिमिटेड: मॉल विकसित करने के कारोबार में यह बाजार की अग्रणी कंपनी है।

शेफलर इंडिया लिमिटेड: यह बियरिंग्स के पूरे उद्योग में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है।

360 वन वैम लिमिटेड: प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों (AUM) के आधार पर यह भारत की शीर्ष पांच वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों में शामिल है। यह देश की सबसे बड़ी स्वतंत्र गैर-बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है।

नवीन फ्लोरीन लिमिटेड: यह फ्लोरीनेशन के क्षेत्र में मजबूत रासायनिक विशेषज्ञता रखने वाली प्रमुख स्पेशियलिटी केमिकल कंपनियों में से एक है। कंपनी फार्मा सीडीएमओ (कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गनाइजेशन) कारोबार में भी मजबूत वृद्धि दर्ज कर रही है।

ग्राइंडवेल नॉर्टन लिमिटेड: यह एब्रेसिव्स (घर्षक सामग्री) और सिरेमिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों में से एक है। कंपनी का रिटर्न अनुपात और नकदी प्रवाह बेहतर है।

डॉ. लाल पैथलैब्स लिमिटेड: यह देश की प्रमुख डायग्नोस्टिक कंपनियों में शामिल है, जो अच्छी वृद्धि के साथ बेहतर रिटर्न अनुपात और नकदी प्रवाह दर्ज कर रही है।

कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड: यह घरेलू उर्वरक और फसल सुरक्षा कारोबार की प्रमुख कंपनियों में से एक है।

डेल्हीवरी लिमिटेड: यह देश की सबसे बड़ी और सबसे अधिक कुशल लॉजिस्टिक्स कंपनियों में से एक है।

एस्ट्रल लिमिटेड: यह प्लास्टिक पाइप कारोबार की प्रमुख कंपनियों में से एक है और विकास दर के मामले में उद्योग से बेहतर प्रदर्शन कर रही है।

नोट: प्रमुख निवेश (होल्डिंग्स) अक्टूबर 2026 तक की स्कीम पोर्टफोलियो के आधार पर हैं।

वास्तविक अवसर उन खूबियों को पहचानने में है, जो मौजूदा मिड-कैप कंपनियों को बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने और भविष्य में लार्ज-कैप कंपनियों के रूप में उभरने में सक्षम बना सकती हैं।