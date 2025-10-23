Hindustan Hindi News
beyond meat whiplashes traders as stock falls after 1300 percent jump detail is here
मीम स्टॉक की कैटेगरी में आई मीट कंपनी, 4 दिन में 1300% से ज्यादा उछल गया शेयर

मीम स्टॉक की कैटेगरी में आई मीट कंपनी, 4 दिन में 1300% से ज्यादा उछल गया शेयर

संक्षेप: मीम स्टॉक किसी कंपनी का वह स्टॉक होता है जिसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव कंपनी के वास्तविक वित्तीय प्रदर्शन के बजाय सोशल मीडिया पर वायरल प्रचार के कारण होता है। ये आमतौर पर उच्च अस्थिरता और सट्टा व्यापार से जुड़े होते हैं।

Thu, 23 Oct 2025 08:37 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी प्लांट-बेस्ड प्रोटीन निर्माता बियॉन्ड मीट भी मीम स्टॉक की कैटेगरी में आ गया है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिय पर आई एक खबर की वजह से सिर्फ चार कारोबारी दिन में यह शेयर 1300% से अधिक बढ़ चुका है। बता दें कि मीम स्टॉक किसी कंपनी का वह स्टॉक होता है जिसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव कंपनी के वास्तविक वित्तीय प्रदर्शन के बजाय सोशल मीडिया पर वायरल प्रचार के कारण होता है। ये आमतौर पर उच्च अस्थिरता और सट्टा व्यापार से जुड़े होते हैं।

गेमस्टॉप के शेयरों का भी ऐसा ही पैटर्न

ऐसी ही तेजी कोविड-19 के दौरान गेमस्टॉप (GameStop) के शेयरों में आई थी। बियॉन्ड मीट के शेयरों में रैली एक सोशल मीडिया खबर के बीच आई जब बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रेडर डेमिट्री सेमेनीखिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इस शेयर का जोरदार प्रचार कर रहे हैं। रिपोर्ट के बाद निवेशकों ने सेमेनीखिन की तुलना गेमस्टॉप रैली के सूत्रधार ‘रोअरिंग किटी’ (Keith Gill) से करनी शुरू कर दी।

वॉलमार्ट की घोषणा भी है फैक्टर

बियॉन्ड मीट के शेयरों में शुरुआती तेजी तब आई जब वॉलमार्ट ने घोषणा की कि वह कंपनी के उत्पादों की रेंज को पूरे अमेरिका में 2,000 से अधिक स्टोर्स तक बढ़ाएगा। कंपनी के लोकप्रिय उत्पाद जैसे चिकन पीसेस, कोरियन बीबीक्यू-स्टाइल स्टेक और बर्गर सिक्स-पैक अब अधिक आउटलेट्स पर उपलब्ध होंगे। इसके बाद राउंडहिल इन्वेस्टमेंट्स द्वारा अपने राउंडहिल मीम स्टॉक ईटीएफ में बियॉन्ड मीट के शेयर जोड़ने से खुदरा निवेशकों का उत्साह और बढ़ गया।

सुस्त रहे हैं बियॉन्ड मीट के शेयर

कभी वॉल स्ट्रीट की स्टार कंपनी मानी जाने वाली बियॉन्ड मीट के शेयर हाल के वर्षों में सुस्त थे। अब अचानक तेजी देखी गई है। हालांकि, बुधवार को शेयर में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। दिन के दौरान यह 112% तक उछला लेकिन अंत में 1.1% गिरकर बंद हुआ। आफ्टर-ऑवर्स ट्रेडिंग में भी गिरावट जारी रही और शेयर 20% फिसलकर $2.86 पर पहुंच गया।

बीते कुछ साल में कंपनी को उपभोक्ताओं में प्लांट-बेस्ड प्रोटीन उत्पादों की मांग घटने से कंपनी को राजस्व में गिरावट, कर्ज प्रबंधन की चुनौतियों और कर्मचारियों में कटौती जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इस साल की पहली छमाही में कंपनी की नेट रेवेन्यू 15% घट गई, जबकि पिछले हफ्ते शेयर में गिरावट उस समय आई जब 326 मिलियन नए शेयरों पर लगी लॉक-अप अवधि खत्म हुई, जिससे बड़े निवेशकों को बिक्री की छूट मिल गई।

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं।
