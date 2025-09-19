3 एक्सपर्ट्स के इन 8 इंट्रा डे स्टॉक्स पर लगाएं दांव, आज तेजी की है उम्मीद

Intra day Stocks To Buy: शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स आज कुछ खास शेयरों में तेजी की संभावना देख रहे हैं। इनमें से ज्यादातर शेयरों ने हाल में मजबूत प्रदर्शन किया है और तकनीकी संकेत अच्छे हैं।

Intra day Stocks To Buy: शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स आज कुछ खास शेयरों में तेजी की संभावना देख रहे हैं। इनमें से ज्यादातर शेयरों ने हाल में मजबूत प्रदर्शन किया है और तकनीकी संकेत अच्छे हैं। इनमें इटरनल लिमिटेड, लॉरस लैब्स लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड और शाल्बी लिमिटेड शामिल हैं।

सुमीत बगड़िया के सुझाए गए शेयर सुमीत बगड़िया, जो चॉइस ब्रोकिंग में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने दो शेयर सुझाए हैं।

इटरनल लिमिटेड इटरनल लिमिटेड के लिए उनका कहना है कि इसे ₹337.85 के आसपास खरीदना चाहिए, स्टॉप लॉस ₹326 पर रखें और लक्ष्य ₹362 तक का हो सकता है। यह शेयर लंबे समय से ऊपर की ओर बढ़ रहा है और इसने हाल ही में नया रिकॉर्ड ऊंचा स्तर बनाया है, जिससे तेजी का संकेत मिलता है।

लॉरस लैब्स लिमिटेड इसे ₹923.25 के स्तर पर खरीदने की सलाह दी गई है, स्टॉप लॉस ₹891 और लक्ष्य ₹988 रखा जा सकता है। यह शेयर भी अपने रिकॉर्ड ऊंचे स्तर के पास पहुंच गया है और ऊपर की ओर बढ़ सकता है।

गणेश डोंगरे के पसंदीदा शेयर गणेश डोंगरे, जो आनंद राठी में सीनियर मैनेजर हैं, उन्होंने तीन शेयर सुझाए हैं।

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इसको ₹860 के स्तर पर खरीदने की सलाह दी गई है, स्टॉप लॉस ₹830 और लक्ष्य ₹895 रखें। इस शेयर में एक मजबूत सपोर्ट है और यह फिर से ऊपर की ओर बढ़ सकता है।

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इस मेटल शेयर को ₹458 के स्तर पर खरीदने की सलाह दी गई है, स्टॉप लॉस ₹445 और लक्ष्य ₹485 रखा जा सकता है। यह शेयर भी एक सपोर्ट से उछल रहा है और तेजी की उम्मीद है।

आईटीसी लिमिटेड इस एफएमसीजी स्टॉक को ₹412 के स्तर पर खरीदने की सलाह दी गई है, स्टॉप लॉस ₹405 और लक्ष्य ₹430 रखें। इस शेयर में भी तेजी का ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है।

शिजू कूथुप्पलक्कल के इंट्राडे शेयर शिजू कूथुप्पलक्कल, जो प्रभुदास लीलाधर में सीनियर मैनेजर हैं, उन्होंने तीन शेयर सुझाए हैं।

सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड इसको ₹432 के स्तर पर खरीदने की सलाह दी गई है, स्टॉप लॉस ₹422 और लक्ष्य ₹460 रखें। यह शेयर हाल में मजबूत हुआ है और आगे बढ़ सकता है।

लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड इस शेयर को ₹427.95 के स्तर पर खरीदने की सलाह दी गई है, स्टॉप लॉस ₹418 और लक्ष्य ₹450 रखें। इस शेयर ने सपोर्ट से उछाल दिखाया है और तेजी की उम्मीद है।

शाल्बी लिमिटेड इस स्टॉक को ₹235 के स्तर पर खरीदने की सलाह दी गई है, स्टॉप लॉस ₹230 और लक्ष्य ₹252 रखें। यह शेयर हाल में मजबूत हुआ है और संभावना है कि यह आगे बढ़ेगा।