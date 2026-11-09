पावर स्टॉक्स में कमाई का मौका! एक्सपर्ट ने बताए पसंदीदा स्टॉक्स, लिस्ट में अडानी का भी शेयर

मुख्य बातें

Best Power Stocks to Buy: संवत् 2083 की शुरुआत के साथ शेयर बाजार के निवेशक नए निवेश के मौके तलाश रहे हैं। आने वाले महीनों में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए पावर सेक्टर (Power Sector) एक बार फिर निवेशकों की नजर में आ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले दो से तीन तिमाहियों में रिन्यूएबल और रेगुलर, दोनों तरह की इलेक्ट्रिकसिटी की डिमांड मजबूत रह सकती है। भारत में हर साल गर्मियों के दौरान बिजली की पीक डिमांड (Peak Demand) नए रिकॉर्ड बना रही है। दूसरी तरफ सोलर और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी (Renewable Energy Capacity) में भी लगातार विस्तार हो रहा है। ऐसे में लंबी अवधि के निवेशक Power Sector से जुड़े शेयरों पर नजर रख सकते हैं। हालांकि, हर पावर स्टॉक (Power Stock) निवेशक के लिए एक जैसा नहीं है। कुछ शेयर Dividend Income और अपेक्षाकृत स्थिर निवेश के लिए पसंद किए जा रहे हैं, जबकि कुछ में ज्यादा रिटर्न की संभावना के साथ जोखिम भी अधिक है।

सुरक्षित विकल्प और डिविडेंड इनकम के लिए NTPC और Power Grid

Avinash Mentor Research के Founder अविनाश गोरक्षकर के अनुसार, जो निवेशक अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प के साथ Dividend से अतिरिक्त आय चाहते हैं, वे NTPC और Power Grid Corporation के शेयरों पर विचार कर सकते हैं। इन दोनों कंपनियों को Power Sector की प्रमुख कंपनियों में गिना जाता है। एक्सपर्ट का मानना है कि स्थिरता और नियमित आय की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए ये शेयर बेहतर विकल्प हो सकते हैं।

ज्यादा रिटर्न के लिए Adani Power पर नजर अविनाश गोरक्षकर के मुताबिक, ज्यादा जोखिम लेने की क्षमता रखने वाले निवेशकों के लिए Adani Power एक High-Upside विकल्प हो सकता है। बिजली की बढ़ती मांग और Thermal Power Plants की उपयोगिता को देखते हुए कंपनी पर बाजार की नजर बनी हुई है। हालांकि, High-Upside की संभावना वाले शेयरों में उतार-चढ़ाव का जोखिम भी अधिक हो सकता है।इसलिए निवेशकों को सिर्फ संभावित रिटर्न देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। अपनी Risk Appetite और निवेश की अवधि को ध्यान में रखना जरूरी है।

कम Debt और मजबूत ROE के लिए Genus Power? अगर कोई निवेशक कम Debt-to-Equity और मजबूत Return on Equity (ROE) जैसे फंडामेंटल पैरामीटर को प्राथमिकता देता है, तो गोरक्षकर ने Genus Power Infrastructures को एक संभावित विकल्प बताया है। Power Infrastructure और Metering से जुड़े कारोबार में काम करने वाली कंपनी Power Sector के विस्तार से फायदा उठा सकती है। हालांकि, किसी भी शेयर में निवेश से पहले कंपनी के ताजा वित्तीय नतीजों और Valuation की जांच करना जरूरी है।

Tata Power को लेकर एक्सपर्ट की अलग राय

Tata Power को लेकर अविनाश गोरक्षकर की राय कुछ अलग है। उनके अनुसार, कंपनी को Singapore Court में Klero Capital Partners के साथ कानूनी मामले में झटका लगा है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस कानूनी मामले से कंपनी की बैलेंस शीट पर करीब ₹6,000 करोड़ का अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। इसे कंपनी के लगभग एक साल के Net Profit के बराबर बताया गया है। हालांकि, निवेशकों को किसी भी कानूनी मामले या उसके वित्तीय असर को लेकर कंपनी की आधिकारिक जानकारी और ताजा घटनाक्रम की जांच करने के बाद ही निवेश से जुड़ा फैसला लेना चाहिए।

Vedanta Power की तुलना में क्या बेहतर हैं NTPC और Power Grid? SEBI-registered market expert अनुज गुप्ता का मानना है कि Secondary Market के ऐसे निवेशक, जो Dividend के जरिए अतिरिक्त आय चाहते हैं, उनके लिए NTPC और Power Grid Corporation अपेक्षाकृत बेहतर विकल्प हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मजबूत फंडामेंटल और Dividend की संभावनाओं के लिहाज से इन दोनों कंपनियों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

वहीं, Tata Power में निवेश के विकल्प पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए उन्होंने Adani Power को एक अन्य विकल्प के तौर पर देखा है। उनकी प्राथमिकता में पहले Adani Power, इसके बाद NTPC और Power Grid Corporation रहे।

Adani Power: ₹228 तक जा सकता है शेयर?

KC Securities के VP—Research and Business Development महेश एम ओझा ने Adani Power के Technical Levels बताए हैं।

उनके मुताबिक:

पहला Support: 194

दूसरा Support: 183

Resistance: 210

संभावित Target: 228

एक्सपर्ट का कहना है कि अगर शेयर ₹210 के Resistance Level को मजबूती से पार करता है, तो इसमें ₹228 तक तेजी देखने को मिल सकती है।

NTPC के लिए ₹350 का टारगेट

NTPC के Technical Outlook पर महेश ओझा ने कहा कि शेयर के लिए ₹330 का स्तर अहम Resistance हो सकता है।

उनके अनुसार:

Support: 310 और 300

Resistance: 330

संभावित Target: 350

अगर NTPC का शेयर ₹330 के ऊपर मजबूती से निकलता है, तो एक्सपर्ट के अनुसार इसमें ₹350 तक की तेजी की संभावना बन सकती है।

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में क्या करें?

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन (Power Grid Corporation) को लेकर भी एक्सपर्ट ने महत्वपूर्ण Technical Levels बताए हैं।

Resistance: 270

Target: 288

Stop-Loss: 253

उनके मुताबिक, मौजूदा शेयरधारक ₹253 के Stop-Loss के साथ शेयर होल्ड कर सकते हैं। नए निवेशक भी अपनी जोखिम क्षमता को ध्यान में रखते हुए इस शेयर पर विचार कर सकते हैं।

निवेशकों के लिए क्या है सबसे बड़ी सीख?

संवत् 2083 में पावर सेक्टर निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण Theme बन सकता है। बढ़ती बिजली की मांग, Renewable Energy का विस्तार और Thermal Capacity की जरूरत इस सेक्टर को चर्चा में रख सकती है। लेकिन हर निवेशक की जरूरत अलग होती है। Dividend और अपेक्षाकृत स्थिरता चाहने वालों के लिए NTPC और Power Grid जैसे विकल्पों पर नजर रखी जा सकती है। वहीं, ज्यादा जोखिम लेकर संभावित High Return तलाशने वाले निवेशक Adani Power जैसे शेयरों पर विचार कर सकते हैं।