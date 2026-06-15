घर बैठे मिलेंगे 8.2% तक का ब्याज, इन सरकारी योजना में मिल रहा मोटा रिटर्न, SBI का FD भी फेल
मुख्य बातें
- Best Fixed Income Scheme: सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर इस समय 8.2 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है
- जोकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एफडी से अधिक है
Best Fixed Income Scheme: मौजूदा वैश्विक हालातों में हर कोई अपने पोर्टफोलियो को लेकर चिंतित है। ऐसे में निवेशक फिक्सड रिटर्न वाली स्कीम पर नजर बनाए हुए हैं। सीनियर सिटीजन को इस समय कई एनबीएफसी 2.5 प्रतिशत से 8.10 प्रतिशत तक का सालाना रिटर्न एफडी पर दे रहे हैं। इनके अलावा सरकारी योजनाओं जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम पर भी मोटा रिटर्न वरिष्ठ नागरिकों को मिल रहा है। वहीं, सीनियर सिटीजन को अधिकतर बैंक 50 बेसिस प्वाइंट अधिक ब्याज भी दे रहे हैं। वहीं, कुछ की तरफ से स्पेशल पीरियड के लिए 20 से 30 बेसिस प्वाइंट अधिक ब्याज दिया जा रहा है। यानी सीनियर सिटीजन को हर तरफ से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है।
प्राइवेट बैंक और NBFC में अच्छा रिटर्न
कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से निवेशकों को एफडी पर 8 प्रतिशत से अधिक का ब्याज दिया जा रहा है। एसबीएम बैंक, आरबीएल बैंक, बंधन बैंक और इंडसइंड बैंक की तरफ से मोटा इंटरेस्ट रेट्स ग्राहकों को मिल रहा है।
सरकारी बैंकों की क्या है स्थिति?
बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सीनियर सिटीजन को इस समय 7.45 प्रतिसत का ब्याज दिया जा रहा है। इंडियन बैंक की तरफ से वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर 7.30 प्रतिशत और पंजाब एंड सिंड बैक 7.25 प्रतिशत तक का ब्याज दे रहा है।
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई सीनियर सिटीजन को 7.05 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है। वहीं, 1 साल से 5 साल के तक के डिपॉजिट पर एसबीआई की तरफ से 6.75 प्रतिशत से 7.05 प्रतिशत तक ब्याज दिया जा रहा है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, केनारा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ग्राहकों को 7 प्रतिसत से 7.10 प्रतिशत तक ब्याज दिया जा रहा है। बता दें, यह दरें 3 करोड़ रुपये से कम के डिपॉजिट पर हैं। वहीं,रेट्स 10 जून 2026 तक का है।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम
मौजूदा समय में यह स्कीम पर काफी अच्छा ब्याज मिल रहा है। सीनियर सिटीजन को 8.2 प्रतिशत का सालाना ब्याज दिया जा रहा है। ब्याज हर तिमाही क्रेडिट होगा। यह स्कीम 5 साल के लिए इसे तीन साल और बढ़ाया जा सकता है। बता दें, इस योदना में अधिकतम 30 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है।
सरकारी स्कीम होने के अलावा इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स में छूट भी इस योजना पर मिलती है।
पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम
इस योजना के तहत 7.4 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है। ब्याज का पैसा हर महीने मिलेगा। सीनियर सिटीजन के बीच यह योजना काफी लोकप्रिय है। कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत क्षमता में 9 लाख रुपये और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये तक जमा कर सकता है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।