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FD पर कौन सा बैंक दे रहा है 8.1% का ब्याज, SBI से लेकर HDFC की क्या है स्थिति?

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Best FD Rates: एक बार फिर से एफडी का दौर वापस आ गया है। इस समय कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी पर 8.1 प्रतिशत ब्याज दे रहे हैं। 

FD पर कौन सा बैंक दे रहा है 8.1% का ब्याज, SBI से लेकर HDFC की क्या है स्थिति?

Best FD Rates: बढ़ती महंगाई, सोने-चांदी से शेयर बाजार में अस्थिरता की वजह से एक बार फिर से फिक्सड डिपॉजिट का दौर वापस आ गया है। मौजूदा परिस्थितियों में निवेश के लिए एफडी एक बेहतर विकल्प है। अब सवाल उठता है कि एफडी पर हां सबसे अधिक ब्याज मिल रहा है। इस वक्त स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से 8.1 प्रतिशत का ब्याज फिक्सड डिपॉजिट पर दिया जा रहा है। आइए डीटेल्स में जानते हैं ...

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सरकारी बैंकों में FD पर कितना मिल रहा है ब्याज? (PSU bank FD Rates)

स्टेबल मनी के डाटा के अनुसार सरकारी बैंक में सामान्य नागरिकों के लिए 6 प्रतिशत से 6.7 प्रतिशत तक ब्याज एफडी पर दिया जा रहा है। वहीं, एनबीएफसी अब भी 7.5 प्रतिशत से अधिक का ब्याज निवेशकों को दे रहे हैं।

प्राइवेट बैंकों में कितना ब्याज मिल रहा है? (Privates banks FD Rates)

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 6.45 प्रतिशत से 6.6 प्रतिशत तक ब्याज निवेशकों को दिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक की तरफ से इस समय फिक्सड डिपॉजिट पर 6.45 प्रतिशत से 6.50 प्रतिशत तक का ब्याज दिया जा रहा है।

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स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहे हैं सबसे अधिक ब्याज

सूर्यादय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से कुछ चुनिंदा पीरियड के एफडी पर 8.1 प्रतिशत तक का ब्याज दिया जा रहा है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से 7.77 प्रतिशत तक ब्याज एफडी पर अपने ग्राहकों को ऑफर किया जा रहा है।

किस पीरियड में मिल रहा है अधिक ब्याज?

एफडी पर इस समय सबसे अधिक 1 साल से 5 साल तक के पीरियड पर अधिक ब्याज दिया जा रहा है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक - 7.25 प्रतिशत ब्याज तीन साल की एफडी पर

बंधन बैंक - 7.25 प्रतिशत तीन साल की एफडी पर

आरबीएल बैंक की तरफ से 3 साल की एफडी पर 7.2 प्रतिशत ब्याज

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यस बैंक की तरफ से तीन साल की एफडी पर 7 प्रतिशत ब्याज

एनबीएफसी, बजाज फाइनेंस तीन साल की एफडी पर 7.4 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है। वहीं, श्रीराम फाइनेंस इसी पीरियड के एफडी पर 7.25 प्रतिशत ब्याज ऑफर कर रहा है।

10 साल के एफडी पर बैंकों की तरफ से तुलनात्मक कम ब्याज दिया जा रहा है। इस समय यह बैंक 6 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत तक ब्याज दिया जा रहा है। बता दें, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से 2 साल 6 महीने की एफडी पर 8.1 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है। वहीं, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से 1 साल 301 दिन की एफडी पर 8.10 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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