FD पर मिल रहा है 8.30% तक का रिटर्न, चेक करें कौन सा बैंक दे रहा अधिक ब्याज
मुख्य बातें
- Best FD Rates: फिक्सड डिपॉजिट मौजूदा समय में इनवेस्टमेंट का एक बेहतर विकल्प है
- कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से 8.30 प्रतिशत तक ब्याज दिया जा रहा है
Best FD Rates: वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता की वजह से शेयर बाजार से लेकर गोल्ड और सिल्वर के मार्केट तक उथल-पुथल मची हुई है। ऐसे वक्त पर फिक्सड डिपॉजिट एक बेहतर विकल्प है। कई स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया एफडी पर दिया जा रहा है। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, सरकारी और प्राइवेट बैंक से अधिक ब्याज दे रहे हैं। सीनियर सीटिजन को सामान्य नागरिकों की तुलना में अधिक रिटर्न मिल रहा है।
2 जून 2026 को कौन सा बैंक एफडी पर सीनियर सिटीजन को सबसे अधिक ब्याज दे रहा है?
1- एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से 30 महीने से 1 दिन से लेकर 3 साल तक की एफडी पर सीनियर सिटीजन को 7.90 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है। 1 साल की एफडी पर बैंक 6.85 प्रतिशत, 3 साल में 7.90 प्रतिशत और 5 साल में 7.25 प्रतिशत का ब्याज यहां फिक्सड डिपॉजिट में मिल रहा है।
2- कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 600 दिन की एफडी पर 7.65 प्रतिशत तक ब्याज दे रहा है। 1 साल की एफडी पर इस बैंक के द्वारा 7.40 प्रतिशत, तीन साल में भी इतना ही ब्याज मिल रहा है। वहीं, 5 साल की एफडी करवाने वाले ग्राहकों को 7.30 प्रतिशत तक ब्याज मिलेगा।
3- इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 888 दिन की एफडी पर 8.25 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है। बैंक की तरफ से एक साल की फिक्सड डिपॉजिट पर 7.60 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है।
4- शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से 21 महीने से 1 दिन से लेकर 22 महीने तक की एफडी पर 8.30 प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा। बैंक एक साल की एफडी पर 6.50 प्रतिशत, तीन साल की एफडी पर 7.25 प्रतिशत और 5 साल की फिक्सड डिपॉजिट पर 6.75 प्रतिशत के ब्याज का ऐलान किया है।
5- सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से 30 महीने की एफडी पर 8.25 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है। 1 साल और तीन साल की एफडी पर 7.40 प्रतिशत और 5 साल की एफडी पर 8.05 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है।
6- उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से 666 दिन की एफडी पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है। 1 साल की एफडी पर बैंक 6.50 प्रतिशत, तीन साल की एफडी पर 8 प्रतिशत और 5 साल में 7.50 प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा।
7- यूनिटी स्मॉल फाइनेंस की तरफ से 365 दिन की एफडी पर 8 प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा। बैंक तीन साल और 5 साल पर 7.25 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है।
सोर्स : PaisaBazar
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।