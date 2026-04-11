FD पर अप्रैल के महीने में कहां मिल रहा है सबसे बेस्ट रिटर्न, निवेश से पहले यहां करें चेक
Best FD Rates: मौजूदा परिस्थितियों में एफडी एक बार फिर से आकर्षक इनवेस्टमेंट के तौर पर उभरा है। अलग-अलग बैंक एफडी पर अलग-अलग रिटर्न दे रहे हैं।
Best FD Rates: मौजूदा समय में शेयर बाजार में अनिश्चितताओं की वजह से उठा-पटक जारी है। वहीं, गोल्ड की कीमतों में भी बीते एक महीने के दौरान काफी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे मे फिक्सड डिपॉजिट यानी एफडी ही एक ऐसा निवेश है जहां रिटर्न की 100 प्रतिशत गारंटी मिल रही है। आइए जानते हैं कि अप्रैल के महीने में कौन सा बैंक एफडी पर दे रहा है सबसे बेस्ट रिटर्न
1 साल की एफडी पर कौन सरकारी बैंक दे रहा मोटा रिटर्न
इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से 6.50 प्रतिशत, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 6.30 प्रतिशत और बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 6.25 प्रतिशत का रिटर्न 1 साल की एफडी पर दिया जा रहा है। केनेरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से 6.25 प्रतिशत का रिटर्न एक साल की एफडी पर मिलेगा।
3 साल की एफडी पर कहां मिल रहा अधिक ब्याज
पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 3 साल की फिक्सड डिपॉजिट स्कीम पर 6.30 प्रतिशत का रिटर्न दिया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और केनेरा बैंक की तरफ से 6.25 प्रतिशत का रिटर्न 3 साल के एफडी पर निवेशकों को मिलेगा।
5 साल की एफडी
यहां बैंक ऑफ बड़ौदा बाजी मार ले गया है। इस सरकारी बैंक के ग्राहकों को 5 साल की एफडी पर 6.30 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है। वहीं, केनेरा बैंक 6.25 प्रतिशत, पंजाब नेशनल बैंक 6.10 प्रतिशत और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 6.05 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है।
1 साल में कौन सा प्राइवेट बैंक दे रहा है अधिक ब्याज
एसबीएम बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल की एफडी पर 7.10 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है। बंधन बैंक और आरबीएल बैंक अपने ग्राहकों को 7-7 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है। डीसीबी बैंक की तरफ से 6.90 प्रतिशत का रिटर्न एक साल की एफडी पर मिलेगा।
3 साल की एफडी पर
बंधन बैंक अपने ग्राहकों को 3 साल की एफडी पर 7.25 प्रतिशत, आरबीएल बैंक 7.20 प्रतिशत, डीसीबी बैंक 7 प्रतिशत ब्याज तीन साल की एफडी पर दे रहा है।
5 साल की फिक्सड डिपॉजिट पर कहां मिलेगा अधिक ब्याज
डीसीबी बैंक की तरफ से 7.15 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से 7 प्रतिशत और यस बैंक की तरफ से 5 साल की एफडी पर 6.75 प्रतिशत ब्याज 5 साल की एफडी पर मिल रहा है।
स्मॉल फाइनेंस बैंक
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से 5 साल की एफडी पर 7.90 प्रतिशत, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से 3 साल की एफडी पर 7.50 प्रतिशत का ब्याज निवेशकों को दिया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।