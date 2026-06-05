कंपनी FD पर 9.1% तक का रिटर्न, स्पेशल स्कीम में हर महीने मिलेगा ब्याज, बैंकों से अधिक फायदा
मुख्य बातें
- Best FD Rates: कंपनी एफडी पर मौजूदा समय में 9.1 प्रतिशत तक ब्याज मिल रहा है
- बैंकों की तुलना में यह अधिक रिटर्न मिलता है
- लेकिन कुछ रिस्क भी है
Best FD Rates: एक तरफ शेयर बाजार में पिछले एक साल में 8 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, गोल्ड मार्केट में काफी उथल-पुथल मची हुई है। ऐसे में निवेशकों के लिए मौजूदा समय में एफडी एक बेहतर विकल्प बन कर उभरा है। बैंक से लेकर NBFC तक एफडी पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन कई स्कीम में कंपनी एफडी निवेशकों को 9.1 प्रतिशत तक का रिटर्न दे रही है। आइए समझते हैं कि क्या होती है यह कंपनी एफडी? किस स्कीम में 9.1 प्रतिशत तक का रिटर्न ग्राहकों को मिल रहा है?
ज्यादातर बैंकों की तरफ से मौजूदा समय में फिक्सड डिपॉजिट पर 9 प्रतिशत तक का ब्याज दिया जा रहा है। वहीं, सीनियर सिटीजन को बैंक की तरफ से सामान्य नागरिकों की तुलना में 50 बेसिस प्वाइंट अधिक ब्याज मिलता है।
बैंकों से अधिक ब्याज
कॉरपोरेट या कंपनी एफडी वो फिक्सड डिपॉजिट हैं जो एनबीएफसी या फिर एचएफसी स्वीकार्य करते हैं। मौजूदा समय में यह बैंक से अधिक ब्याज दे रहे हैं। Muthoot Capital की तरफ से 7.9 प्रतिशत से 9.1 प्रतिशत तक ब्याज दिया जा रहा है। वहीं, श्रीराम फाइनेंस की तरफ से 7 प्रतिशत से 7.6 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है। इसके अलावा HUDCO की अलग-अलग स्कीम पर 7 प्रतिशत से 7.25 प्रतिशत तक ब्याज दिया जा रहा है।
महिंद्रा फाइनेंस की तरफ से 7 प्रतिशत, सुंदरम फाइनेंस की तरफ से 7 प्रतिसत और एलआईसी की तरफ से 6.9 प्रतिशत तक ब्याज दिया जा रहा है। पीएनबी फाउसिंग फाइनेंस की तरफ से 6.9 प्रतिशत और बजाज फाइनेंस की तरफ से 6.95 प्रतिशत का रिटर्न एफडी पर दिया जा रहा है।
नहीं मिलती है कोई सुरक्षा
बैंक डिपॉजिट की तरफ कंपनी एफडी पर कोई भी इंश्योरेंस प्रोटेक्शन जैसे DICGC की सुरक्षा नहीं मिलती है। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडियरी है। कंपनी एफडी पर दांव लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे जरूरी रेटिंग है। अगर कंपनी एफडी को AAA या फिर FAAA रेटिंग मिली हुई है तो इस स्थिति में वहां दांव लगाना एक बेहतर विकल्प रहेगा। हालांकि, रेटिंग से ही सिर्फ रिस्क का आकलन नहीं किया जा सकता है। जिन निवेशकों को रिस्क लेना पसंद है उनके लिए कंपनी एफडी एक बेहतर ऑप्शन है।
महीने के हिसाब से भी ले सकते हैं ब्याज
कंपनी एफडी एक खासियत यह है कि यहां ब्याज आप महीने, तिमाही, छमाही और सालाना आधार पर ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनी एफडी ब्याज को फिर से निवेश का विकल्प देते हैं। इससे निवेशकों को लॉन्ग टर्म में मोटा रिटर्न मिल सकता है। बता दें, कुछ स्कीम में लोन की भी सुविधा रहती है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।