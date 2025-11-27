2 दिन में 35% चढ़ा एग्रो स्टॉक, आज 14% उछला भाव, क्या है तेजी की वजह

संक्षेप: Small-cap stock: शेयर बाजार में संघर्ष कर रहा स्टॉक बेस्ट एग्रोलाइफ (Best Agrolif) के शेयरों में आज 14 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले दो दिनों में बेस्ट एग्रोलाइफ के शेयरों में 35 प्रतिशत से अधिक उछाल दर्ज की गई है।

Small-cap stock: शेयर बाजार में संघर्ष कर रहा स्टॉक बेस्ट एग्रोलाइफ (Best Agrolife) के शेयरों में आज 14 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले दो दिनों में बेस्ट एग्रोलाइफ के शेयरों में 35 प्रतिशत से अधिक उछाल दर्ज की गई है। शेयरों में उछाल के पीछे की वजह स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर से जुड़ी खबर है।

बीएसई में कंपनी के शेयर 392.40 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 14 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 413 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

बोनस शेयर से जुड़ी खबर कल यानी 26 नवंबर को दी जानकारी में कंपनी ने कहा था कि बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट पर बोर्ड फैसला करेगा। कंपनी की बोर्ड मीटिंग 3 दिसंबर 2025 को होगी। इसी मीटिंग में बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट पर फैसला होगा। अगर बोर्ड की मंजूरी मिलती है तो पहली बार कंपनी बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट होगा।

शेयर बाजार में कंपनी का ओवरआल प्रदर्शन कैसा? बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 20 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 34 प्रतिशत गिरावट आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 670 रुपये और 52 वीक लो लेवल 244.55 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 971.21 करोड़ रुपये का है।

दो साल में बेस्ट एग्रोलाइफ के शेयरों की कीमतों में 53 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, 3 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 74 प्रतिशत लुढ़का है। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 11 प्रतिशत गिरा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 94 प्रतिशत की तेजी आई है।

लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी इसी साल सितंबर के महीने में कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर रही है। कंपनी ने एक शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड दे रही है। 2023 से लगातार कंपनी हर एक शेयर पर तीन रुपये का डिविडेंड दे रही है।