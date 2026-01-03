Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Best Agro Limited announced record date for bonus share and stock split
10 टुकड़ों में होगा बंटवारा, मिलेंगे 2 पर 1 शेयर बोनस, रिकॉर्ड डेट 20 जनवरी से पहले

संक्षेप:

Bonus Share: बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड (Best Agro Limited) ने शेयरों को बांटने और बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। जोकि इसी महीने है। बता दें, कंपनी के शेयरों का भाव 500 रुपये से कम का है।

Jan 03, 2026 02:54 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
10 टुकड़ों में बंट रहा है शेयर

कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। जिसके बाद शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी।

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि 2 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिए जाएंगे। इस बोनस इश्यू के लिए फेस वैल्यू एक रुपये प्रति शेयर तय की गई है। बता दें, दोनों के लिए रिकॉर्ड डेट 16 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। यानी इसी दिन शेयरों का बंटवारा भी होगा। और बोनस शेयर की पात्रता भी देखी जाएगी। यह पहली बार है जब कंपनी निवेशकों के बीच बोनस शेयर बांट रही है।

कैसा है शेयरों का प्रदर्शन?

बोनस शेयर बांटने जा रहे है बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड के शेयर, स्टॉक एक्सचेंज में सघंर्ष कर रहे हैं। शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर बीएसई में बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड के शेयर का भाव 2.13 प्रतिशत की तेजी के बाद 390.90 रुपये था। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 36 प्रतिशत नीचे गिरा है। वहीं, दो साल में कंपनी के शेयरों का भाव 54 प्रतिशत टूट चुका है। तीन साल में 74 प्रतिशत और 5 साल में 22.59 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

इस कंपनी ने लगातार दिया है डिविडेंड

कंपनी ने आखिरी बार निवेशकों को 2025 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले कंपनी ने 2024 में डिविडेंड दिया था। तब योग्य निवेशकों की तरफ से एक शेयर पर 3 रुपये का फायदा हुआ था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
