बेंगलुरु ट्रैफिक पर विवाद: विप्रो ने सरकार के रिक्वेस्ट को किया रिजेक्ट, अजीम प्रेमजी ने दिया यह ऑफर

बेंगलुरु में ट्रैफिक को कम करने के लिए कर्नाटक सरकार ने हाल ही में आईटी कंपनी विप्रो से एक अनुरोध किया। सरकार ने कहा कि विप्रो अपने सारजापुर कैंपस के अंदर सार्वजनिक वाहनों को आने की अनुमति दे। ऐसा करने से बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड पर स्थित इब्लूर जंक्शन के भीषण ट्रैफिक को कम करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि इससे रात के भीड़ भरे समय में 30% तक ट्रैफिक कम हो सकता है।

अजीम प्रेमजी का जवाब द इंडियन एक्सपेस की खबर के मुताबिक विप्रो ने सरकार के इस अनुरोध को ठुकरा दिया है। कंपनी के संस्थापक अजीम प्रेमजी ने एक पत्र में कहा कि उनका कैंपस एक निजी संपत्ति है, जो एक लिस्टेड कंपनी के स्वामित्व में है और यह सार्वजनिक रास्ते के लिए नहीं बना है। उन्होंने कहा कि इससे कानूनी और प्रबंधन संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही, यह ट्रैफिक की समस्या का स्थायी समाधान भी नहीं है।

विप्रो ने दिया ऑफर हालांकि, विप्रो ने ट्रैफिक की समस्या का हल निकालने में मदद करने का एक और तरीका सुझाया है। कंपनी ने बेंगलुरु के ट्रैफिक जाम के लिए एक विश्व स्तरीय अध्ययन करवाने का प्रस्ताव रखा है। विप्रो ने कहा है कि वह इस अध्ययन की लागत का एक बड़ा हिस्सा वहन करेगी। इस अध्ययन से लघु, मध्यम और लंबी अवधि के समाधानों का रोडमैप तैयार करने में मदद मिलेगी। आइए टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे अजीम प्रेम जी के लेटर का हिन्दी अनुवाद देखें….

अजीम प्रेमजी के लेटर का अनुवाद श्री सिद्धारमैया,

माननीय मुख्यमंत्री,कर्नाटक,

विधान सभा,बेंगलुरु - 560 001

विषय: आउटर रिंग रोड (ORR) पर यातायात भीड़ के संबंध में आपके पत्र के जवाब में

माननीय मुख्यमंत्री जी,

धन्यवाद और सराहना

19 सितंबर,2025 की आपकी चिट्ठी और कर्नाटक में विप्रो के योगदान की आपकी सराहना के लिए धन्यवाद। बेंगलुरु की यातायात समस्या के बारे में आपकी पहल के लिए हम आपके नेतृत्व की सराहना करते हैं।

समस्या की जटिलता और समाधान का सुझाव जैसा कि आपने अपने पत्र में कहा है, आउटर रिंग रोड जैसे आर्थिक केंद्र पर यातायात की स्थिति में सुधार के लिए वास्तव में तत्काल और प्रभावी कदमों की जरूरत है। यह समस्या कई कारणों से पैदा हुई है, इसलिए इसे सुलझाने का कोई एक आसान उपाय नहीं है। हमारा मानना है कि सबसे प्रभावी रास्ता शहरी परिवहन प्रबंधन में दुनिया भर की विशेषज्ञता रखने वाली संस्था द्वारा एक व्यापक और वैज्ञानिक अध्ययन करवाना है। ऐसा अध्ययन हमें छोटे, मध्यम और लंबे समय में लागू होने वाले प्रभावी समाधानों की एक संपूर्ण रूपरेखा बनाने में मदद करेगा।

विप्रो का समर्थन इस समस्या के समाधान का हिस्सा बनने के अपने संकल्प को दिखाने के लिए, विप्रो इस विशेषज्ञ अध्ययन की लागत का एक बड़ा हिस्सा वहन करेगा।

सार्जापुर कैंपस के मुद्दे पर विप्रो की चिंता हमारे सार्जापुर कैंपस से सार्वजनिक वाहनों के आवागमन के आपके सुझाव के बारे में, हमें इसमें कानूनी, प्रशासनिक और वैधानिक चुनौतियां नजर आती हैं। यह एक निजी संपत्ति है, जो एक सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व में है और यह सार्वजनिक रास्ते के लिए नहीं बनी है। इसके अलावा, हमारा सार्जापुर कैंपस एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) है जो वैश्विक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है। हमारी अनुबंध शर्तों के अनुसार, यहाँ प्रवेश पर सख्त नियंत्रण जरूरी है, जिसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। साथ ही, किसी निजी संपत्ति से सार्वजनिक वाहनों का गुजरना एक टिकाऊ और लंबी अवधि का समाधान नहीं होगा।

भविष्य की साझेदारी का संकल्प फिर भी, विप्रो बेंगलुरु की गतिशीलता चुनौतियों का स्थायी समाधान खोजने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ साझेदारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि एक सहयोगात्मक और आंकड़ों पर आधारित दृष्टिकोण हमारे शहर के लिए सबसे अच्छे नतीजे देगा।

संपर्क जानकारी हमारी टीम, जिसका नेतृत्व रेशमी शंकर (ईमेल: reshmi.shankar@wipro.com, फोन: +917259023070) कर रही हैं, आपके अधिकारियों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

शुभकामनाओं सहित,

आपका विश्वासी,