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हर महीने 1.77 लाख रुपये कहां निवेश करता है यह कपल? वायरल हुआ पूरा फाइनेंशियल प्लान

By Sheetal
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मुख्य बातें

  • हर महीने सैलरी आते ही सबसे बड़ा सवाल होता है कि कितना खर्च करें और कितना बचाएं
  • बेंगलुरु के एक कपल ने इसी सवाल का अपना जवाब सोशल मीडिया पर शेयर किया है
हर महीने 1.77 लाख रुपये कहां निवेश करता है यह कपल? वायरल हुआ पूरा फाइनेंशियल प्लान

हर महीने सैलरी आते ही सबसे बड़ा सवाल होता है कि कितना खर्च करें और कितना बचाएं। बेंगलुरु के एक कपल ने इसी सवाल का अपना जवाब सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने बताया कि वे हर महीने अपनी कमाई को अलग-अलग जगह कैसे निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड से लेकर शेयर बाजार, बेटी के भविष्य, रिटायरमेंट और ट्रैवल तक, उनका पूरा निवेश प्लान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कहां निवेश करता है कपल

बेंगलुरु में रहने वाले मेघा और शुभम ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि वह एक मिलेनियल फैमिली के तौर पर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा निवेश करते हैं। उन्होंने कहा कि समय के साथ उन्होंने अपने निवेश को धीरे-धीरे बढ़ाया है। आज यह कपल हर महीने 65,000 रुपये म्यूचुअल फंड की एसआईपी में निवेश कर रहा है। इसके अलावा कपल हर महीने 25,000 रुपये भारत और अमेरिका के शेयर बाजार में एसआईपी के जरिए निवेश करता है। जब भी उन्हें कोई अच्छा निवेश का मौका दिखाई देता है, तो वे एकमुश्त यानी लंपसम निवेश भी करते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले महीने उन्होंने 25,000 रुपये का निवेश किया था।

रिटायरमेंट के लिए किया अलग से निवेश

रिटायरमेंट की तैयारी के लिए भी यह कपल हर महीने करीब 30,000 रुपये नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) में जमा करता है। वहीं, अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए वह सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना में हर महीने 12,000 रुपये का निवेश करते हैं।

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ट्रैवल के लिए बनाया अलग फंड

खास बात यह है कि यह कपल सिर्फ निवेश ही नहीं करता, बल्कि परिवार के साथ समय बिताने को भी उतना ही जरूरी मानता है। इसी वजह से वे हर महीने 20,000 रुपये एक अलग ट्रैवल फंड में भी जमा करते हैं, ताकि परिवार के साथ घूमने-फिरने और यादगार पल बिताने के लिए अलग से पैसे रहें।

Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
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