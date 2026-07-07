हर महीने 1.77 लाख रुपये कहां निवेश करता है यह कपल? वायरल हुआ पूरा फाइनेंशियल प्लान

हर महीने सैलरी आते ही सबसे बड़ा सवाल होता है कि कितना खर्च करें और कितना बचाएं। बेंगलुरु के एक कपल ने इसी सवाल का अपना जवाब सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने बताया कि वे हर महीने अपनी कमाई को अलग-अलग जगह कैसे निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड से लेकर शेयर बाजार, बेटी के भविष्य, रिटायरमेंट और ट्रैवल तक, उनका पूरा निवेश प्लान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कहां निवेश करता है कपल बेंगलुरु में रहने वाले मेघा और शुभम ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि वह एक मिलेनियल फैमिली के तौर पर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा निवेश करते हैं। उन्होंने कहा कि समय के साथ उन्होंने अपने निवेश को धीरे-धीरे बढ़ाया है। आज यह कपल हर महीने 65,000 रुपये म्यूचुअल फंड की एसआईपी में निवेश कर रहा है। इसके अलावा कपल हर महीने 25,000 रुपये भारत और अमेरिका के शेयर बाजार में एसआईपी के जरिए निवेश करता है। जब भी उन्हें कोई अच्छा निवेश का मौका दिखाई देता है, तो वे एकमुश्त यानी लंपसम निवेश भी करते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले महीने उन्होंने 25,000 रुपये का निवेश किया था।

रिटायरमेंट के लिए किया अलग से निवेश रिटायरमेंट की तैयारी के लिए भी यह कपल हर महीने करीब 30,000 रुपये नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) में जमा करता है। वहीं, अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए वह सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना में हर महीने 12,000 रुपये का निवेश करते हैं।