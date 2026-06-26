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सरकारी कंपनी को मिला क्रेन जैसे सामान का ऑर्डर, अब सोमवार को शेयर पर रहेगी नजर

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) के शेयर पर सोमवार को निवेशकों की नजर रहेगी
  • कंपनी को 53.5 लाख अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त निर्यात ऑर्डर मिला है
सरकारी कंपनी को मिला क्रेन जैसे सामान का ऑर्डर, अब सोमवार को शेयर पर रहेगी नजर

शेयर बाजार में सोमवार को जब ट्रेडिंग होगी तब निवेशकों की नजर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) के शेयर पर रहेगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीईएमएल लिमिटेड को पश्चिम एशिया से क्रेन जैसे भारी उपकरणों की आपूर्ति के लिए 53.5 लाख अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त निर्यात ऑर्डर मिला है। कंपनी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बता दें कि शुक्रवार को शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं हुई। दरअसल, भारतीय शेयर, मुद्रा और जिंस बाजार मुहर्रम के कारण शुक्रवार को बंद थे।

ऑर्डर की डिटेल

BEML लिमिटेड ने कहा कि यह ऑर्डर अप्रैल 2026 में घोषित 3.63 करोड़ अमेरिकी डॉलर के उसके पिछले निर्यात अनुबंध का विस्तार है। बीईएमएल के अनुसार, बड़े पैमाने पर खनन कार्यों के लिए विकसित उसके भारी भू-उत्खनन (अर्थमूविंग) उपकरणों को अब इंफ्रा डेवलपमेंट और अन्य परियोजनाओं की बदलती जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। कंपनी ने कहा कि यह उपकरण एर्गोनॉमिक रूप से तैयार किए गए, जिनमें आरओपीएस/एफओपीएस- प्रमाणित ऑपरेटर केबिन भी लगे हैं। इन केबिन से चालक की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित होती है। कंपनी ने कहा कि ऑर्डर के तहत, बीईएमएल अपने स्थानीय प्रतिनिधि के जरिए उस इलाके में पूरी तरह से मेंटेनेंस और सहायता मुहैया कराएगी।

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BEML लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक शांतनु रॉय ने कहा, ''पश्चिम एशिया से मिला यह अतिरिक्त ऑर्डर कंपनी की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता की एक बड़ी मिसाल है और यह हमारे वैश्विक ग्राहकों का हमारे उत्पादन, क्षमताओं पर भरोसा दिखाता है।''

कंपनी के तिमाही नतीजे

वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में BEML लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 37.4 प्रतिशत घटकर 179.82 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2024-25 की जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 287.55 करोड़ रुपये था। कंपनी ने बताया कि तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 1,804.14 करोड़ रुपये हो गई, जो 2024-25 की समान तिमाही में 1,656.36 करोड़ रुपये थी। चौथी तिमाही में कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 1,559.19 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में 1,261.54 करोड़ रुपये था।

शेयर का परफॉर्मेंस

BEML लिमिटेड के शेयर की बात करें तो यह गुरुवार को मामूली गिरावट के साथ 1748.80 रुपये पर बंद हुआ। इंट्रा-डे में शेयर की कीमत 1,779.80 रुपये के हाई तक गया था। हालांकि, शुक्रवार को बाजार बंद रहा। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 2,365 रुपये है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 1,361.10 रुपये है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 54.03 फीसदी हिस्सेदारी है। पब्लिक शेयरहोल्डिंग 45.97 फीसदी की थी।

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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