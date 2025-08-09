BEML Ltd gets work order from malaysia stock in focus नवरत्न कंपनी को मलेशिया से मिला बड़ा ऑर्डर, शेयरों पर रखें नजर, 3 महीने में 28% उछला, Business Hindi News - Hindustan
नवरत्न कंपनी को मलेशिया से मिला बड़ा ऑर्डर, शेयरों पर रखें नजर, 3 महीने में 28% उछला

सरकारी कंपनी बीईएमएल लिमिटेड (BEML Ltd) को पहले विदेशी रेल प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ आज यानी 9 अगस्त को साझा किया है। बता दें, इस कंपनी में सरकार की कुल हिस्सेदारी 53.90 प्रतिशत की है। यह एक नवरत्न कंपनी है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 06:41 PM
सरकारी कंपनी बीईएमएल लिमिटेड (BEML Ltd) को पहले विदेशी रेल प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ आज यानी 9 अगस्त को साझा किया है। बता दें, इस कंपनी में सरकार की कुल हिस्सेदारी 53.90 प्रतिशत की है। यह एक नवरत्न कंपनी है।

मलेशिया से मिला है नया वर्क ऑर्डर

बीईएमएल लिमिटेड ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि उन्हें रेल और मेट्रो सेगमेंट में पहला विदेशी ऑर्डर मिला है। कंपनी ने बताया है कि यह ऑर्डर उन्हें मलेशिया से मिला है। इस ऑर्डर की कुल वैल्यू 1 मिलियन डॉलर है।

इस वर्क ऑर्डर के डीटेल्स सामने आने के बाद अब सोमवार को कंपनी के शेयर फोकस में रहेंगे।

शेयरों में उठा-पटक का दौर जारी

बीईएमएल लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली थी। बाजार के बंद होने के समय में यह स्टॉक 3857.10 रुपये के लेवल पर था। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 4 प्रतिशत गिरा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बीते 3 महीने के दौरान बीईएमएल लिमिटेड के शेयरों में उछाल देखने को मिली है। इस दौरान यह स्टॉक 28 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।

बीएसई में बीईएमएल लिमिटेड का 52 वीक हाई 4874.85 रुपये है। और 52 वीक लो लेवल 2346.35 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 16,062.70 रुपये है।

डिविडेंड भी देती आ रही है यह कंपनी

बीईएमएल लिमिटेड उन चुनिंदा सरकारी कंपनियों में से एक है जो निवेशकों को लगातार डिविडेंड दे रही है। कंपनी आखिरी बार एक्सचेंज में 15 मई 2025 को एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब एक शेयर पर निवेशकों को 15 रुपये का डिविडेंड मिला था। उससे पहले फरवरी में कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड मिला था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।

