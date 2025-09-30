2 टुकड़ों में बंटने जा रहा डिफेंस स्टॉक, रिकॉर्ड डेट घोषित, आज 2% चढ़ा शेयर

Defence Stock: डिफेंस कंपनी बीईएमएल लिमिटेड (BEML Ltd) के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी के शेयरों को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। बता दें, आज मंगलवार को बीईएमएल लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है।

एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने 29 सितंबर को बताया कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 2 हिस्सो में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा। बीईएमएल ने इस स्टॉक स्प्लिट के लिए 3 नवंबर 2025 की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। यानी इस दिन कंपनी के शेयरों का बंटवारा हो जाएगा।