शेयर का स्प्लिट और बोनस, अपने निवेशकों को 2 बड़े तोहफे देगी यह कंपनी, आपका है दांव?

औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में लगी कंपनी बेमको हाइड्रोलिक्स लिमिटेड के निवेशक हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। कंपनी स्टॉक स्प्लिट और बोनस इश्यू जारी करने वाली है। इसके लिए रिकॉर्ड तिथि भी तय कर दी गई है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 06:30 PM
Bemco Hydraulics Ltd share: औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में लगी कंपनी बेमको हाइड्रोलिक्स लिमिटेड के निवेशक हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए दो कॉर्पोरेट एक्शन की घोषणा की है। कंपनी स्टॉक स्प्लिट और बोनस इश्यू जारी करने वाली है। स्प्लिट के तहत शेयर को टुकड़ों में बांटा जाता है तो बोनस इश्यू में अतिरिक्त शेयर बांटे जाते हैं। इसके लिए रिकॉर्ड तिथि भी तय कर दी गई है। बता दें कि रिकॉर्ड तिथि पर कंपनी डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट या बोनस इश्यू के लिए पात्र शेयरधारकों की पहचान करती है।

स्प्लिट और बोनस इश्यू की डिटेल

बेमको हाइड्रोलिक्स लिमिटेड स्टॉक स्प्लिट के तहत एक शेयर को 10 टुकड़ों में बांटेगी। 22 अगस्त, 2025 को स्टॉक विभाजन के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है। वहीं, कंपनी ने 1:1 के अनुपात में बोनस जारी करने की घोषणा की है। बेमको हाइड्रोलिक्स बोनस जारी करने की रिकॉर्ड तिथि 22 अगस्त, 2025 है। इसके तहत निवेशकों को एक शेयर के बदले अतिरिक्त एक शेयर मिलेगा।

शेयर का हाल

बेमको हाइड्रोलिक्स लिमिटेड शेयर की बात तो गुरुवार, 14 अगस्त को, स्टॉक बीएसई पर 2833.20 रुपये पर बंद हुआ, जो इसके पिछले बंद से 5 प्रतिशत कम है। वहीं, शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शेयर बाजार बंद रहा। शेयर के 52 सप्ताह का ट्रेडिंग रेंज 3,499.05 रुपये और 1,170 रुपये है। बता दें कि 3 और 6 महीनों में, शेयरों में क्रमशः 25 प्रतिशत और 106 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1, 2, 3 और 5 वर्षों में शेयर क्रमशः 73 प्रतिशत, 306 प्रतिशत, 702 प्रतिशत और 4365 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है।

गुरुवार को बाजार का हाल

बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स दूसरे दिन भी बढ़त बनाए रखते हुए 57.75 अंक यानी 0.07 प्रतिशत चढ़कर 80,597.66 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 211.27 अंक बढ़कर 80,751.18 अंक पर पहुंच गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी 12 अंक यानी 0.05 प्रतिशत बढ़कर 24,631 अंक पर बंद हुआ।

