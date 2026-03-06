9 महीने में पैसा किया डबल, आज भी शेयरों में तेजी, आपका है इस स्टॉक पर दांव?
Belrise Industries Share Price: बीते 9 महीनों के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 101 प्रतिशत की तेजी आई है। तब कंपनी का शेयर 98.36 रुपये के स्तर पर था। वहीं, दो जून 2025 को कंपनी के शेयरों का भाव 89.20 रुपये के 52 वीक लो लेवल पर था।
Belrise Industries Share Price: बेलराइज इंडस्ट्रीज के शेयरों का भाव आज अपने उच्चतम स्तर 200.75 रुपये के लेवल पर पहुंच गया है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में 7 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। ऑटो कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स के शेयरों का भाव इससे पहले 11 फरवरी 2026 को 194 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने में सफल रहा था। बता दें, बीते 9 महीनों के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 101 प्रतिशत की तेजी आई है। तब कंपनी का शेयर 98.36 रुपये के स्तर पर था। वहीं, दो जून 2025 को कंपनी के शेयरों का भाव 89.20 रुपये के 52 वीक लो लेवल पर था।
शेयरों में तेजी के पीछे की क्या वजह?
बेलराइज ग्रुप चेसिस और फ्रेम असेंबली, शीट मेटल, साइलेंसर्स, प्लास्टिक मॉड्यूल्स और पेंटेड पार्ट्स का उत्पादन और असेंबली का काम करती है। बजाज ऑटो, होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया प्राइवेट के साथ-साथ हीरो मोटोकॉर्प और अन्य कंपनियों के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी का ऑर्डर बुक काफी मजबूत है। उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा।
बेलराइज इंडस्ट्रीज इजरायल की कंपनी प्लासन सासा के रणनीतिक साझेदारी करने में सफल रही है। यह साझेदारी डिफेंस कंपनी को लेकर हुई है।
एक्सपर्ट्स बुलिश
Belrise Industries के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। ब्रोकरेज हाउस को उम्मीद है कि रेवन्यू अगले 2 से 2.5 साल के बीच रेवन्यू डबल हो जाएगा। जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंल्स सिक्योरिटीज ने Belrise Industries के शेयरों को BUY टैग दिया है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 215 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है।
Belrise Industries के शेयरों की कीमतों में पिछले तीन महीने के दौरान 22 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में स्टॉक ने 44 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।