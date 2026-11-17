IPO में 90 रुपये शेयर का दाम, अब 235 रुपये के पार, एक्सपर्ट ने दिया-280 रुपये का टारगेट
मुख्य बातें
- बेलराइज इंडस्ट्रीज के शेयर सोमवार को 235.50 रुपये पर बंद हुए हैं
- IPO में कंपनी के शेयर का इश्यू प्राइस 90 रुपये था
- ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है और 280 रुपये का टारगेट दिया है
ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी बेलराइज इंडस्ट्रीज के शेयर सोमवार को उछाल के साथ 235.50 रुपये पर बंद हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का इश्यू प्राइस 90 रुपये था। विदेशी ब्रोकरेज हाउस जेफरीज का कहना है कि बेलराइज इंडस्ट्रीज के शेयरों में और तेजी देखने को मिल सकती है। जेफरीज ने कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। बेलराइज इंडस्ट्रीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 268 रुपये है।
जेफरीज ने तय किया है 280 रुपये का टारगेट
विदेशी ब्रोकरेज हाउस जेफरीज (Jefferies) ने बेलराइज इंडस्ट्रीज के शेयरों पर बाय रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली इस कंपनी के शेयरों के लिए 280 रुपये का टारगेट दिया है। इस साल अब तक बेलराइज इंडस्ट्रीज के शेयरों में 28 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि कंपनी की मजबूत पार्टनरशिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इसकी एंट्री, ग्रोथ की नई राह खोल सकती है। बेलराइज इंडस्ट्रीज को हाल में सीएनसी फिक्चर्स के लिए एक ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह ऑर्डर अमेरिका की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों में से एक के इकोसिस्टम पार्टनर से मिला है। जेफरीज का मानना है कि ऐपल कस्टमर हो सकता है। इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, बेलराइज इंडस्ट्रीज (Belrise Industries) को एयरोस्पेस एंड ऑटो सेगमेंट्स में भी नए ऑर्डर मिले हैं।
25% बढ़ा है बेलराइज इंडस्ट्रीज का कंसॉलिडेटेड मुनाफा
बेलराइज इंडस्ट्रीज (Belrise Industries) का कंसॉलिडेटेड मुनाफा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 25 पर्सेंट बढ़कर 166.25 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 132.98 करोड़ रुपये था। सितंबर 2026 तिमाही में ऑपरेशंस से मिलने वाला रेवेन्यू सालाना आधार पर 16.7 पर्सेंट बढ़कर 2746.38 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 2353.54 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में बेलराइज इंडस्ट्रीज का इबिट्डा सालाना आधार पर 11.6 पर्सेंट बढ़कर 330.62 करोड़ रुपये रहा है। हालांकि, कंपनी का इबिट्डा मार्जिन घटकर 12 पर्सेंट रहा है।
IPO में 90 रुपये था शेयर का इश्यू प्राइस
बेलराइज इंडस्ट्रीज (Belrise Industries) का आईपीओ दांव लगाने के लिए 21 मई 2025 को खुला था और यह 23 मई तक ओपन रहा। आईपीओ का प्राइस बैंड 85 रुपये से 90 रुपये था। आईपीओ में शेयर का इश्यू प्राइस 90 रुपये था। बेलराइज इंडस्ट्रीज के शेयर बुधवार 28 मई 2025 को बीएसई में 98.50 रुपये और एनएसई में 100 रुपये पर लिस्ट हुए थे। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे।
डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।