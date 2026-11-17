मुख्य बातें

ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी बेलराइज इंडस्ट्रीज के शेयर सोमवार को उछाल के साथ 235.50 रुपये पर बंद हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का इश्यू प्राइस 90 रुपये था। विदेशी ब्रोकरेज हाउस जेफरीज का कहना है कि बेलराइज इंडस्ट्रीज के शेयरों में और तेजी देखने को मिल सकती है। जेफरीज ने कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। बेलराइज इंडस्ट्रीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 268 रुपये है।

जेफरीज ने तय किया है 280 रुपये का टारगेट

विदेशी ब्रोकरेज हाउस जेफरीज (Jefferies) ने बेलराइज इंडस्ट्रीज के शेयरों पर बाय रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली इस कंपनी के शेयरों के लिए 280 रुपये का टारगेट दिया है। इस साल अब तक बेलराइज इंडस्ट्रीज के शेयरों में 28 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि कंपनी की मजबूत पार्टनरशिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इसकी एंट्री, ग्रोथ की नई राह खोल सकती है। बेलराइज इंडस्ट्रीज को हाल में सीएनसी फिक्चर्स के लिए एक ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह ऑर्डर अमेरिका की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों में से एक के इकोसिस्टम पार्टनर से मिला है। जेफरीज का मानना है कि ऐपल कस्टमर हो सकता है। इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, बेलराइज इंडस्ट्रीज (Belrise Industries) को एयरोस्पेस एंड ऑटो सेगमेंट्स में भी नए ऑर्डर मिले हैं।

25% बढ़ा है बेलराइज इंडस्ट्रीज का कंसॉलिडेटेड मुनाफा

बेलराइज इंडस्ट्रीज (Belrise Industries) का कंसॉलिडेटेड मुनाफा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 25 पर्सेंट बढ़कर 166.25 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 132.98 करोड़ रुपये था। सितंबर 2026 तिमाही में ऑपरेशंस से मिलने वाला रेवेन्यू सालाना आधार पर 16.7 पर्सेंट बढ़कर 2746.38 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 2353.54 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में बेलराइज इंडस्ट्रीज का इबिट्डा सालाना आधार पर 11.6 पर्सेंट बढ़कर 330.62 करोड़ रुपये रहा है। हालांकि, कंपनी का इबिट्डा मार्जिन घटकर 12 पर्सेंट रहा है।