बोर्ड मीटिंग से पहले इस प्राइवेट बैंक के शेयरों में धमाका, एक्सपर्ट ने बढ़ाया टार्गेट प्राइस

बोर्ड मीटिंग से पहले इस प्राइवेट बैंक के शेयरों में धमाका, एक्सपर्ट ने बढ़ाया टार्गेट प्राइस

RBL Bank Share Price: बोर्ड मीटिंग से पहले आज प्राइवेट सेक्टर के बैंक आरबीएल के शेयरों में आज धूम-धड़ाका देखने को मिल रहा है। एक ब्रोक्रेज फर्म ने बैंक के शेयर का टार्गेट प्राइस बढ़ाकर ₹290 कर दिया है

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 12:18 PM
बोर्ड मीटिंग से पहले इस प्राइवेट बैंक के शेयरों में धमाका, एक्सपर्ट ने बढ़ाया टार्गेट प्राइस

बोर्ड मीटिंग से पहले आज प्राइवेट सेक्टर के बैंक आरबीएल के शेयरों में आज धूम-धड़ाका देखने को मिल रहा है। यह शेयर 5% चढ़कर ₹263.70 पर पहुंच गया। यह इसके 52-हफ्ते के उच्चस्तर ₹272.90 के काफी करीब है, जो 18 जुलाई, 2025 को छुआ था। इस तेजी की मुख्य वजह आज होने वाली बोर्ड मीटिंग है, जिसमें फंड जुटाने की योजना पर विचार किया जाना है।

ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी उछाल

आज सुबह 10:37 बजे तक, RBL Bank के शेयरों की काफी अधिक मात्रा में खरीद-फरोख्त हुई। NSE और BSE पर कुल 34.6 मिलियन शेयरों का व्यापार हुआ, जो कंपनी के कुल इक्विटी का 5.7% है। यह आम दिनों के मुकाबले दोगुना से भी ज्यादा है।

बोर्ड मीटिंग में फंड जुटाने पर होगा विचार

बैंक की बोर्ड मीटिंग आज यानी 29 अगस्त, 2025 को होनी है। इसमें बैंक फंड जुटाने के प्रस्तावों पर विचार करेगा। दरअसल, पिछले साल अगस्त 2024 में हुई बैंक की AGM में शेयरधारकों ने ₹3,500 करोड़ QIP के जरिए और ₹3,000 करोड़ डेब्ट सिक्योरिटीज के प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जुटाने की मंजूरी दी थी, लेकिन यह मंजूरी एक साल बाद एक्सपायर हो गई और बैंक ने इसके तहत कोई भी फंड नहीं जुटाया। इसीलिए, अब बैंक को फंड जुटाने के लिए नई मंजूरी लेनी होगी, जिस पर आज बोर्ड में बात होगी।

हालिया नतीजे कैसे रहे

बैंक ने जून 2025 की तिमाही में ₹200 करोड़ का टैक्स के बाद मुनाफा दर्ज किया, हालांकि यह पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 46% कम है। इस प्रॉफिट की मुख्य वजह ट्रेजरी से मिला मुनाफा था, जबकि बैंक का मुख्य बैंकिंग बिजनेस अभी भी कमजोर है। बैंक का नेट इंट्रेस्ट मार्जिन (NIM) घटकर 4.5% रह गया है। लेकिन, प्रबंधन का मानना है कि यह धीरे-धीरे सुधरेगा।

बैंक का लोन बुक 9% सालाना बढ़ा है, जिसमें सिक्योर्ड रिटेल लोन (24% की वृद्धि) और होलसेल लोन (15% की वृद्धि) ने अहम भूमिका निभाई है। वहीं, असुरक्षित लोन में गिरावट जारी है।

टार्गेट प्राइस बढ़ाकर ₹290 किया

बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के अनुसार ब्रोकरेज फर्म InCred इक्विटिज का मानना है कि बैंक की हालत में धीरे-धीरे सुधार होगा। फर्म ने बैंक के शेयर का टार्गेट प्राइस बढ़ाकर ₹290 कर दिया है और 'ADD' की रेटिंग बनाए रखी है। उनका अनुमान है कि बैंक की रिटर्न ऑन एसेट्स (RoA) FY27 में 0.9% और FY28 में 1% हो जाएगी, जो FY25 में 0.5% थी। इसी तरह रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE) FY28 तक 11% पर पहुंचने का अनुमान है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

