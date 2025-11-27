घर से निकलने से पहले चेक करें पेट्रोल-डीजल के रेट, देश-दुनिया में कहां सबसे सस्ता तेल
Petrol Diesel Prices Today: कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट कर दी हैं। आज पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं, दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले देशों की सूची में बड़े चौंकाने वाले तथ्य हैं। इन देशों में पेट्रोल की कीमत भारतीय नजरिए से न सिर्फ बहुत कम है, बल्कि कई में तो पेट्रोल की कीमत भारत में बिकने वाले एक बोतल पानी से भी सस्ती है।
ब्लूमबर्ग के मुताबिक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.25% टूटकर 62.88 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। दूसरी ओर, यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट फ्यूचर्स भी 0.29% गिरने के साथ 58.36 डॉलर प्रति बैरल पर है।
आज दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 और डीजल ₹87.67 प्रति लीटर बिक रहा है। बता दें मार्च 2024 में पेट्रोल-डीजल के दाम ₹2 प्रति लीटर घटाए गए थे। इसके बाद अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है।
भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले शहर
पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: ₹82.46 प्रति लीटर
ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश: ₹90.87 प्रति लीटर
सिलवासा, दादरा और नगर हवेली: ₹92.37 प्रति लीटर
दमन, दमन और दीव: ₹92.55 प्रति लीटर
हरिद्वार, उत्तराखंड: ₹92.78 प्रति लीटर
रुद्रपुर, उत्तराखंड: ₹92.94 प्रति लीटर
उना, हिमाचल प्रदेश: ₹93.27 प्रति लीटर
देहरादून, उत्तराखंड: ₹93.35 प्रति लीटर
नैनीताल, उत्तराखंड: ₹93.41 प्रति लीटर
स्रोत: इंडियन ऑयल
भारत में सबसे सस्ता डीजल बेचने वाले शहर
पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: ₹78.05 प्रति लीटर
इटानगर, अरुणाचल प्रदेश: ₹80.38 प्रति लीटर
जम्मू, जम्मू और कश्मीर: ₹81.32 प्रति लीटर
संबा, जम्मू और कश्मीर: ₹81.58 प्रति लीटर
कठुआ, जम्मू और कश्मीर: ₹81.97 प्रति लीटर
उधमपुर, जम्मू और कश्मीर: ₹82.15 प्रति लीटर
चंडीगढ़: ₹82.44 प्रति लीटर
राजौरी, जम्मू और कश्मीर: ₹82.64 प्रति लीटर
स्रोत: इंडियन ऑयल
लीबिया अब दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाला देश बन गया है, जहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत मात्र लगभग 2.45 रुपये है। इसने पिछले लंबे समय से इस स्थान पर काबिज ईरान (लगभग 2.55 रुपये/लीटर) को दूसरे स्थान पर धकेल दिया है। यह जानकारी ग्लोबलपेट्रोलप्राइसेज डॉट कॉम के 24 नवंबर, 2025 के आंकड़ों पर आधारित है।
दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले टॉप-10 देश
देश और पेट्रोल की अनुमानित कीमत (₹)
1. लीबिया ₹2.45
2. ईरान ₹2.55
3. वेनेजुएला ₹3.12
4. अंगोला ₹29.16
5. कुवैत ₹30.49
6. अल्जीरिया ₹31.41
7. तुर्कमेनिस्तान ₹38.27
8. मिस्र ₹39.15
8. कजाकिस्तान ₹42.20
10. बहरीन ₹47.29
स्रोत: globalpetrolprices.com