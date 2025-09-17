before groww s ipo founders received a massive cash infusion receiving incentives worth rs 614 crore ग्रो के आईपीओ से पहले संस्थापकों पर पैसों की बारिश, ₹614 करोड़ का मिला इंसेंटिव, Business Hindi News - Hindustan
ग्रो के आईपीओ से पहले संस्थापकों पर पैसों की बारिश, ₹614 करोड़ का मिला इंसेंटिव

Groww IPO: ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ग्रो ने अपने चारों संस्थापकों को वित्तीय वर्ष 2025 (FY25) में एकमुश्त परफॉर्मेंस इंसेंटिव दिया। चारों संस्थापकों को मिलाकर कुल 614 करोड़ रुपये का इंसेंटिव मिला है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 11:20 AM
ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म ग्रो (Groww) के आईपीओ से पहले उसके संस्थापकों पर पैसों की बारिश हो रही है। कंपनी ने अपने चारों संस्थापकों को वित्तीय वर्ष 2025 (FY25) में एकमुश्त परफॉर्मेंस इंसेंटिव दिया। यह इंसेंटिव उनके वेतन को काफी बढ़ा देने वाला साबित हुआ, खासकर कंपनी के आईपीओ से पहले के इस दौर में। सीईओ ललित केशरे को कुल 188.64 करोड़ रुपये मिले, जिसमें से 185.66 करोड़ रुपये सिर्फ इंसेंटिव के थे। सीओओ हर्ष जैन को 149.58 करोड़ रुपये मिले, जिसमें 146.65 करोड़ रुपये इंसेंटिव के थे।

सीएफओ ईशान बंसल को 136.96 करोड़ रुपये (133.97 करोड़ रुपये इंसेंटिव) और सीटीओ नीरज सिंह को 151.32 करोड़ रुपये (148.3 करोड़ रुपये इंसेंटिव) मिले। चारों संस्थापकों को मिलाकर कुल 614 करोड़ रुपये का इंसेंटिव मिला।

कंपनी के नेट प्रॉफिट से भी ज्यादा इंसेंटिव

मनीकंट्रोल की खबर के मुताबिक यह रकम कंपनी के जून 2025 की तिमाही में कमाए गए 378.36 करोड़ रुपये के नेट प्रॉफिट से भी ज्यादा है। हालांकि, पूरे वित्तीय वर्ष 2025 (FY25) में कंपनी ने 1,824.37 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल (FY24) के 804.94 करोड़ रुपये के नुकसान से उबरने का संकेत है।

रिवॉर्ड का कारण अभी भी रहस्य: कंपनी ने इन भुगतानों के पीछे का कारण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। कंपनी की तरफ से इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया है।

अन्य निदेशकों का वेतन

वहीं, कंपनी के चेयरमैन और स्वतंत्र निदेशक गौरंग शाह को 33 लाख रुपये का भुगतान किया गया, जिसमें 26 लाख रुपये वेतन और 7 लाख रुपये बैठक रिम्बर्समेंट के थे।

पिछले साल भी मिले थे इंसेंटिव

पिछले वित्तीय वर्ष (FY24) में, ग्रो ने एकमुश्त प्रबंधन इंसेंटिव के तौर पर 778.6 करोड़ रुपये और अपनी लॉन्ग टर्म इंसेंटिव योजना के तहत 106.17 करोड़ रुपये का हिसाब दर्ज किया था। इससे employee benefit expenses बढ़े और सीधे तौर पर सालाना नुकसान में योगदान हुआ। इस साल (FY25) में ऐसे कोई इंसेंटिव नहीं दिए गए या उसका खर्च नहीं दिखा।

ग्रो के आईपीओ की तैयारी

ग्रो एक ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म है जो शेयर, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स और वेल्थ प्रोडक्ट्स की सुविधा देता है। आने वाला आईपीओ 1,060 करोड़ रुपये के नए इश्यू और ऑफर फॉर सेल से मिलकर बनेगा, जिसमें 212 करोड़ रुपये का प्री-आईपीओ प्लेसमेंट भी शामिल हो सकता है। इस निवेश प्लेटफॉर्म ने FY25 में नए डीमैट खातों में लगभग 26% और NSE पर नए सक्रिय उपयोगकर्ताओं में 45% की हिस्सेदारी हासिल की है।

