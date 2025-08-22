before filing itr know the complete list of deductions in new vs old tax regime ITR भरने से पहले जान लें न्यू vs ओल्ड टैक्स रिजीम में कटौतियों की पूरी लिस्ट, Business Hindi News - Hindustan
ITR भरने से पहले जान लें न्यू vs ओल्ड टैक्स रिजीम में कटौतियों की पूरी लिस्ट

New Vs Old Tax Regime: यदि आपने अभी तक इस साल अपना आयकर रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो यह याद रखना जरूरी है कि आप कई निवेशों पर कर में कटौती (Deduction) का दावा कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आपने ये निवेश वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किए हों।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 07:00 AM
वित्तीय वर्ष (FY) 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर को खत्म हो रही है। यदि आपने अभी तक इस साल अपना आयकर रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो यह याद रखना जरूरी है कि आप कई निवेशों पर कर में कटौती (Deduction) का दावा कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आपने ये निवेश वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किए हों।

ये कुछ ऐसी कटौतियाँ हैं जो उन करदाताओं के लिए उपलब्ध हैं जो न्यू टैक्स रिजीम (new tax regime) चुनते हैं।

न्यू टैक्स रिजीम के तहत डिडक्शन

1. हाउसिंग लोन पर ब्याज पर कटौती: यह घर के किराये की आमदनी से हाउसिंग लोन पर चुकाए गए ब्याज को घटाने का प्रावधान है।

2. धारा 80CCD(2) के तहत कटौती: केंद्र सरकार की पेंशन योजना (NPS) में नियोक्ता (employer) द्वारा किए गए योगदान पर कटौती।

3. धारा 80CCH के तहत कटौती: अग्निपथ योजना में योगदान पर कटौती।

हालांकि, अगर आप पुरानी कर व्यवस्था (old tax regime) के तहत अपना आयकर रिटर्न भर रहे हैं, तो आप नीचे बताई गई कटौतियों का लाभ उठा सकते हैं।

पुरानी कर व्यवस्था में टैक्स डिडक्शन

1. धारा 24(b) के तहत कटौती: घर की आमदनी से हाउसिंग लोन और घर सुधार लोन पर चुकाए गए ब्याज को घटाना।

2. आयकर अधिनियम की धारा 80 (Chapter VIA) के तहत विभिन्न कटौतियां

A. धारा 80C: ₹1,50,000 की संयुक्त कटौती सीमा। प्रत्येक पात्र भुगतान का विवरण ITR में भरना होता है, जैसे पॉलिसी नंबर, दस्तावेज आईडी नंबर और धारा 80C के तहत पात्र राशि।

B. धारा 80CCC: LIC या किसी अन्य बीमा कंपनी की पेंशन योजना के लिए एनुइटी प्लान।

C. धारा 80CCD (1): केंद्र सरकार की पेंशन योजना (NPS) में स्वयं का योगदान।

3. धारा 80CCD(1B): केंद्र सरकार की पेंशन योजना (NPS) में अतिरिक्त योगदान (धारा 80CCD(1) के अलावा, ₹50,000 तक)।

4. धारा 80CCD (2): केंद्र सरकार की पेंशन योजना (NPS) में नियोक्ता (employer) द्वारा किया गया योगदान।

5. धारा 80CCH: अग्निपथ योजना में योगदान पर कटौती।

6. धारा 80D: स्वयं या परिवार के स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य जांच पर भुगतान।

7. धारा 80DD: विकलांग आश्रित के इलाज या देखभाल पर खर्च या किसी स्वीकृत योजना में जमा राशि।

8. धारा 80DDB: स्वयं या आश्रितों के कुछ खास बीमारियों के इलाज पर खर्च।

9. धारा 80E: स्वयं या रिश्तेदार की उच्च शिक्षा के लिए लिए गए लोन पर ब्याज के भुगतान पर।

10. धारा 80EE: पहली बार आवासीय संपत्ति खरीदने के लिए 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच लिए गए लोन पर ब्याज पर कटौती (कुछ शर्तों के साथ)।

11. धारा 80EEA: पहली बार सस्ते घर (अफोर्डेबल हाउसिंग) खरीदने के लिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच लिए गए लोन पर ब्याज पर कटौती, बशर्ते धारा 80EE का लाभ न लिया गया हो।

12. धारा 80EEB: इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच लिए गए लोन पर ब्याज के भुगतान पर।

13. धारा 80G: कुछ निर्धारित फंड्स या दान संस्थाओं को दान पर कटौती।

14. धारा 80GG: किराए के मकान का किराया देने पर (उनके लिए, जिनके वेतन का हिस्सा HRA नहीं है)।

15. धारा 80GGA: वैज्ञानिक शोध या ग्रामीण विकास के लिए दान पर।

16. धारा 80GGC: किसी राजनीतिक पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को योगदान पर।

17. धारा 80TTA: बैंक जमा (सेविंग अकाउंट आदि) पर मिले ब्याज पर कटौती (वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग नियम हैं)।

18. धारा 80U: शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए कटौती।

