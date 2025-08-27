ITR फाइल करने से पहले अपने पास रखें ये 8 जरूरी दस्तावेज

ITR Filing 2025: सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी है। आईटीआर फाइल करने से पहले 8 महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने पास रख लें।

ITR Filing 2025: सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी है। यह राहत उन टैक्सपेयर्स पर लागू होती है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, जैसे वेतनभोगी व्यक्ति और पेंशनभोगी। हालांकि, जिन टैक्सपेयर्स के खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि अपरिवर्तित रहेगी। आईटीआर फाइल करने से पहले 8 महत्वपूर्ण दस्तावेज इकठ्ठा कर लें।

आईटीआर फाइलिंग के लिए आवश्यक 8 प्रमुख डॉक्युमेंट्स 1. पैन कार्ड (PAN Card): यह सभी वित्तीय लेनदेन के लिए अनिवार्य है और आयकर विभाग द्वारा पहचान के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे आपके बैंक खाते से लिंक होना आवश्यक है ताकि टैक्स रिफंड सीधे आपके खाते में आ सके।

2. आधार कार्ड (Aadhaar Card): आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत ITR फाइल करते समय आधार नंबर देना अनिवार्य है। पैन और आधार को लिंक करना आवश्यक है, जिससे OTP के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन आसानी से हो जाता है।

3. फॉर्म 16 (Form 16): यह नियोक्ता (employer) द्वारा जारी किया जाने वाला TDS प्रमाणपत्र है, जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए वेतन और कटे टीडीएस का डिटेल्स होता है। इसके दो भाग होते हैं। Part A (नियोक्ता और कर्मचारी का डिटेल्स, TDS जमा डिटेल्स) और Part B (सैलरी का विस्तृत ब्रेकअप और टैक्स गणना)।

4. बैंक खाते का डिटेल्स (Bank Account Details): अपने सभी एक्टिव बैंक खातों का डिटेल्स (खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम) तैयार रखें। रिफंड प्राप्त करने के लिए एक प्राथमिक खाता देना करना होगा। बचत खाते या फिक्स्ड डिपॉजिट पर प्राप्त ब्याज आय की रिपोर्टिंग के लिए बैंक स्टेटमेंट या पासबुक की आवश्यकता होती है।

5. फॉर्म 26AS (Form 26AS): यह एक समेकित वार्षिक कर डिटेल्स (consolidated annual tax statement) है, जो आपके PAN के अगेन्स्ट काटे गए और जमा किए गए सभी टैक्स, टीडीएस, TCS आदि का डिटेल्स दर्शाता है। इसे आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। अपने रिटर्न में दर्ज जानकारी को इससे मिलाना महत्वपूर्ण है।

6. वार्षिक सूचना स्टेमेंट (AIS): AIS फॉर्म 26AS का एक विस्तृत रूप है, जिसमें TDS/TCS के अलावा ब्याज, लाभांश, शेयर/म्यूचुअल फंड लेनदेन, विदेशी रेमिटेंस आदि का डिटेल्स भी शामिल होता है। इसकी सहायता से आय के सभी स्रोतों की सटीक रिपोर्टिंग की जा सकती है।

7. निवेश के प्रमाण (Proof of Investments): धारा 80C, 80D, 80E आदि के तहत कटौती का दावा करने के लिए संबंधित निवेश/खर्चों के प्रमाण संभाल कर रखें। इनमें LIC/स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की रसीदें, PPF/PF/Pension योजना पासबुक, ELSS/म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट, शिक्षा ऋण ब्याज प्रमाणपत्र, दान की रसीदें (80G) आदि शामिल हैं।

8. अतिरिक्त दस्तावेज (Additional Documents) घर का किराया: यदि HRA का दावा कर रहे हैं, तो किराए की रसीदें और रेंट एग्रीमेंट।

होम लोन: गृह ऋण ब्याज प्रमाणपत्र यदि आवासीय संपत्ति पर ब्याज के लिए छूट का दावा कर रहे हैं।

पूंजीगत लाभ (Capital Gains): शेयर, म्यूचुअल फंड या संपत्ति की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि के लिए ब्रोकर स्टेटमेंट, खरीद/बिक्री दस्तावेज (स्टाम्प ड्यूटी/रजिस्ट्रेशन रसीद), खर्चों का डिटेल्स आदि।

अन्य आय: किराया आय, फ्रीलांसिंग आय, विदेशी आय आदि से संबंधित दस्तावेज/स्टेटमेंट।

महत्वपूर्ण बातें ITR दाखिल करते समय मूल दस्तावेजों को अटैच करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इन्हें भविष्य में संदर्भ के लिए और यदि कर विभाग द्वारा किसी सत्यापन के लिए कहा जाए तो सुरक्षित रखना आवश्यक है।

सभी दस्तावेजों की सटीकता की जांच कर लें, विशेष रूप से फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और AIS में दर्ज TDS और आय का मिलान करें। किसी भी विसंगति के मामले में तुरंत संबंधित नियोक्ता या दाता (deductor) से संपर्क करके सुधार कराएं।

सही ITR फॉर्म (ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4, आदि) का चयन आपकी आय के स्रोतों और प्रकार के आधार पर करें।