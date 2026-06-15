ITR 2026 फाइल करने से पहले जान लें 5 ऐसी इनकम जिनपर नहीं लगता कोई टैक्स

ITR Filing 2026: टैक्सपेयर्स अक्सर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय कटौतियों और छूटों पर ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसी कई इनकम ऐसे हैं जिन पर एकदम टैक्स नहीं लगता। नियमों की सही जानकारी हो तो आप वैध रूप से अपनी टैक्स लायबिलिटिज घटा सकते हैं। यहां पांच ऐसी आमदनी के बारे में बताया गया है, जो पूरी तरह टैक्स फ्री हैं। आइए सीए अजय बगड़िया, सीए संतोष मिश्रा और सीए अभिनंदन पांडेय से समझते हैं...

नजदीकी रिश्तेदारों से मिला गिफ्ट सीए अजय बगड़िया के मतुाबिक अगर आपको अपने जीवनसाथी, माता-पिता, ससुराल वालों या कानून में बताए किसी अन्य नजदिकी रिश्तेदार से कोई भी उपहार मिलता है तो उसकी पूरी रकम टैक्स फ्री होती है। इसी तरह शादी जैसे विशेष अवसरों पर मिला उपहार या नकद भी टैक्स के दायरे से बाहर है, बशर्ते देने वाला आपका नियोक्ता न हो।

हालांकि, अगर किसी नॉन-स्पेसिफायड व्यक्ति से नकद, चल या अचल संपत्ति के रूप में उपहार मिलता है और उसकी कीमत 50,000 रुपये से अधिक है तो पूरी राशि पाने वाले के हाथ में कर योग्य बन जाती है।

खेती से होने वाली आय सीए अभिनंदन पांडेय के मुताबिक भारत में स्थित कृषि भूमि से होने वाली कमाई आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के तहत पूरी तरह टैक्स फ्री है। इस छूट में खेती-बाड़ी की गतिविधियों से आय, कृषि उपज की बिक्री, खेत का किराया और कृषि संचालन से जुड़ी कोई भी आमदनी शामिल है।

यह सुविधा किसानों को टिकाऊ कृषि की ओर प्रोत्साहित करने के लिए दी गई है। ध्यान रखें कि यह छूट केवल भारत में मौजूद कृषि भूमि के लिए है, भारत से बाहर की कृषि आय भारतीय निवासियों के लिए कर योग्य होती है।

विरासत में मिली संपत्ति सीए संतोष मिश्रा बताते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में मिली संपत्ति उनके हाथों में कर योग्य नहीं होती। भले ही विरासत बिना किसी कीमत के संपत्ति का ट्रांसफर है, आयकर कानून वसीयत या उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को उपहार कर के प्रावधानों से अलग रखता है।

इसलिए विरासत में मिली रकम, जमीन या कोई अन्य परिसंपत्ति मिलने के समय कर-मुक्त होती है, लेकिन अगर कानूनी उत्तराधिकारी उस विरासत से कमाई करता है, जैसे विरासत में मिला फ्लैट किराए पर देकर, तो उस किराए की आय पर टैक्स देना होगा।

टैक्स फ्री ब्याज आय आयकर कानून कुछ बचत और निवेश योजनाओं से मिलने वाले ब्याज पर भी छूट देता है। अगर आप इन योजनाओं से ब्याज या परिपक्वता राशि कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, कर्मचारी भविष्य निधि और स्वैच्छिक भविष्य निधि।

शर्त यह है कि राशि समय से पहले न निकाली जाए, मेच्योरिटी के बाद निकासी पर ही यह पूरी तरह कर-मुक्त होती है। समय से पहले पैसा निकालने पर न केवल कर लग सकता है बल्कि कुछ मामलों में जुर्माना भी देना पड़ सकता है।