धनतेरस से पहले सोने के भाव आज 1250 रुपये टूटे, चांदी हुई 3623 रुपये सस्ती
मुख्य बातें
- Gold Silver Rates Today: चांदी के भाव सुबह 3623 रुपये टूटकर 179932 रुपये प्रति किलो पर आ गए
- जबकि, 24 कैरेट सोना 1250 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 138972 रुपये पर आ गया है
धनतेरस से पहले सोने-चांदी के भाव में आज बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। खास तौर पर चांदी के भाव सुबह 9:33 बजे 3623 रुपये टूटकर 179932 रुपये प्रति किलो पर आ गए। जबकि, 24 कैरेट सोना 1250 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 138972 रुपये पर आ गया है। यह रेट मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स का है, जो पल-पल बदलता रहता है। सर्राफा बाजारों में सोने-चांदी के दाम इससे अलग होते हैं। उनपर जीएसटी, लोकल टैक्स और ज्वेलरी मेंकिंग चार्ज भी जुड़े होते हैं।
अगर इस साल की बात करें तो MCX पर 29 जनवरी को सोना 1,93,096 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था और तब से लेकर आज की डेट तक 54124 रुपये तक सस्ता हो चुका है। वहीं, एमसीएक्स सिल्वर का भाव ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये है और यह 240116 रुपये गिर चुका है।
इंटरनेशनल मार्केट में क्या है भाव
ब्लूमबर्ग के मुताबिक, मंगलवार को सिंगापुर के समय सुबह 8:18 बजे स्पॉट गोल्ड 0.2 फीसदी बढ़कर 3,954.52 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। सोमवार को चांदी में 3 फीसदी से ज्यादा की तेजी आने के बाद मंगलवार को इसकी कीमत 0.3 फीसदी बढ़कर 50.77 डॉलर प्रति औंस हो गई।
दो महीने की सबसे बड़ी तेजी बाद गिरावट
बता दें एक दिन पहले सोमवार को सोने में पिछले दो महीने की सबसे बड़ी तेजी दर्ज की गई थी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में सकारात्मक नतीजे आने की उम्मीद से कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई। इससे महंगाई बढ़ने की आशंका भी कुछ कम हुई, जिसका असर सोने की कीमतों पर पड़ा।
युद्ध के कारण सोने पर दबाव
मध्य पूर्व में पिछले नौ महीने से जारी युद्ध के कारण ऊर्जा की कीमतों में तेजी आई है। इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हुआ है। महंगाई को काबू में रखने के लिए केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। ब्याज दरें बढ़ने की आशंका सोने के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि सोने में निवेश करने पर कोई ब्याज नहीं मिलता।
इसी वजह से अक्टूबर में सोने की कीमतों में 6.8 फीसदी की गिरावट आई थी। महीने के आखिरी दिनों में सोना 4,000 डॉलर प्रति औंस के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे चला गया था और एक साल के निचले स्तर पर पहुंच गया था।
शेयर बाजार में गिरावट से भी सोने पर पड़ा असर
पिछले सप्ताह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में गिरावट का असर भी सोने पर पड़ा। कई निवेशकों ने शेयर बाजार में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सोने में अपनी हिस्सेदारी बेच दी। इससे सोने की कीमतों पर अतिरिक्त दबाव बना। मंगलवार को भी एशियाई टेक शेयरों में कमजोरी रहने की आशंका थी। अमेरिकी चिप कंपनियों के शेयरों में बिकवाली के बाद एशियाई बाजारों में भी दबाव देखने को मिला।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें