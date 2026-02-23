Hindustan Hindi News
बीयर बनाने वाली चर्चित कंपनी IPO लाने की तैयारी में, हुंडई, LG की कतार में होगी शामिल

Feb 23, 2026 05:51 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
IPO News: बीयर बनाने वाली दिग्गज कंपनी Carlsberg A/S आईपीओ लाने की तैयारी में है। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने अपने इंडियन यूनिट का आईपीओ जल्द ला सकती है। प्राइमरी मार्केट से Carlsberg A/S की तैयारी 700 मिलियन डॉलर जुटाने की है। कंपनी ने आईपीओ की प्रक्रिया के लिए तीन बैंकों का चुनाव किया है।

किन तीन बैंकर्स का हुआ चुनाव

कंपनी ने कोटक महिंद्रा कैपिटल कारपोरेशन, जेपी मॉर्गन चेज की लोकल यूनिट और सिटी ग्रुप का चयन सलाहकर्ता के लिए किया है। मामले की जानकारी रखने वाले व्यक्ति के अनुसार कंपनी मई में सेबी के पास DRHP फाइल कर सकती है। बता दें, पैरेंट कंपनी की तरफ से शेयरों की बिक्री आईपीओ में की जा सकती है। आने वाले समय में जब सबकुछ एक बार फाइनल हो जाएगा तब ही साइज, समय और स्ट्रक्चर का साफ-साफ पता चल पाएगा। फिलहाल कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई हैं।

Carlsberg ने क्या कुछ कहा है?

समूह ने बताया, “शेयरहोल्डर्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसमें इंडिया बिजनेस का आईपीओ लाना भी शामिल हैं। हालांकि, अभी तक इस मसले पर कोई भी अंतिम फैसला नहीं किया गया है।”

Carlsberg इंडिया का देश के बीयर मार्केट में 22 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वह दूसरी सबसे बड़ी बीयर कंपनी है। कंपनी ने मार्च 2025 में समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरार 90 अरब रुपये का रेवन्यू जनरेट किया था।

हुंडई और एलजी की कतार में शामिल हो जाएगी कंपनी

भारतीय शेयर बाजार में कई विदेशी कंपनियां धीरे-धीरे दस्तक दे रही हैं। हुंडई, एलजी और Carraro India ltd ने शेयर बाजार में पहले ही दस्तक दे दिया है। इन सभी विदेशी कंपनियों की भारतीय यूनिट की लिस्टिंग पिछले दो साल में हुई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार हुंडई मोटर्स अपने इस साल के अनुमानित बिजनेस का 11 गुना और भारतीय यूनिट के 32 गुना पर ट्रेडस कर रहा है।

वोडका बनाने वाली कंपनी कंपनी Pernod Ricard SA और Chivas Regal Scotch Whisky भी भारतीय शेयर बाजार में लिस्टिंग की ओर कदम बढ़ा रही है। इसके अलावा Bonfiglioli transmission pvt, Hindustan coca cola beverages और fossil group inc भी आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी हैं।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

