Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़bear Market time get over what says ashish kacholia on share bazar jumps
लद गए शेयर बाजार में मंदड़ियों के दिन? आशीष कचोलिया तेजी पर क्या बोले

लद गए शेयर बाजार में मंदड़ियों के दिन? आशीष कचोलिया तेजी पर क्या बोले

संक्षेप:

शेयर बाजार में मंदड़ियों के दिन लद गए हैं। ऐसा मानना है स्टॉक मार्केट में बड़ा नाम आशीष कचोलिया (Ashish Kacholia) का। उन्होंने इंडिया-यूएस ट्रेड डील पर एक एक्सपोस्ट में इस ओर इशारा किया है।

Feb 03, 2026 12:21 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
शेयर बाजार में मंदड़ियों के दिन लद गए हैं। ऐसा मानना है स्टॉक मार्केट में बड़ा नाम आशीष कचोलिया (Ashish Kacholia) का। उन्होंने इंडिया-यूएस ट्रेड डील पर एक एक्सपोस्ट में इस ओर इशारा किया है। आशीष कचोलिया एक्स पोस्ट पर लिखते हैं, “मार्केट की एक समस्या है कि इसमें सबसे अधिक खरिदारी का मौका तब आता है जब निवेशक सबसे अधिक सहमें होते हैं। ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप में मंदड़ियों का प्रभाव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रेड डील को लेकर किए गए ऐलान के बाद समाप्त हो गया है।” बता दें, सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इंडिया-यूएस ट्रेड डील की जानकारी दी।

50% से घटकर 18% हुआ टैरिफ

रूस से तेल खरीदने और अमेरिकी शर्तों को नहीं मानने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया था। जिसमें 25 प्रतिशत का रेसिप्रोकल टैरिफ भी शामिल था। लेकिन कल हुए ऐलान के बाद अब यह घटकर 18 प्रतिशत रह गया है। जोकि भारतीय कंपनियों के लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है।

आज 4200 अंक तक चढ़ा है शेयर बाजार

ट्रंप के टैरिफ ऐलान का ही असर है जिसकी वजह से घरेलू शेयर बाजारों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। आज मंगलवार को सेंसेक्स में 4200 अंक की तेजी दर्ज की गई। इस उछाल की वजह से निवेशकों को महज 15 मिनट में 13 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ है।

घरेलू शेयर बाजारों में आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिली रही है। बता दें, इंडिया यूएस ट्रेड डील का सीधा फायदा सीफूड्स, गारमेंट्स इंडस्ट्री, ऑटो और फार्मा सेक्टर को सीधा फायदा पहुंचाएगा। इस ट्रेड डील के फाइनल होने का इंतजार घरेलू शेयर बाजारों को लम्बे समय से था।

