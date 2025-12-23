महारत्न कंपनी का 2026 में आएगा IPO, ₹1300 करोड़ जुटाने की तैयारी, पैसा लेकर रहें तैयार

संक्षेप: BCCL IPO: 2026 का साल आईपीओ के लिहाज से काफी बड़ा रहने वाला है। रिलायंस जियो से लेकर एनएसई तक कई बड़ी कंपनियों के आईपीओ अगले साल आ सकते हैं। इस में एक नाम सरकारी कंपनी बीसीसीएल (भारत कुकिंग कोल लिमिटेड) का भी है।

BCCL IPO: 2026 का साल आईपीओ के लिहाज से काफी बड़ा रहने वाला है। रिलायंस जियो से लेकर एनएसई तक कई बड़ी कंपनियों के आईपीओ अगले साल आ सकते हैं। इस में एक नाम सरकारी कंपनी बीसीसीएल (भारत कुकिंग कोल लिमिटेड) का भी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोल इंडिया के निवेश वाली कंपनी का आईपीओ अगले दो हफ्ते में लॉन्च हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह 2026 का पहला बड़ा आईपीओ होगा।

क्या है आईपीओ का साइज कोल इंडिया की सब्सडियरी बीसीसीएल एक महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी के आईपीओ का साइज 1300 करोड़ रुपये का है। प्री लिस्टिंग से पहले कंपनी का वैल्यूएशन 13000 करोड़ रुपये का है। यह इश्यू पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित है। कोल इंडिया आईपीओ के जरिए बीसीसीएल में अपनी हिस्सेदारी को 10 प्रतिशत घटा सकता है। जोकि 46.57 करोड़ शेयर के बराबर है। यानी कंपनी आईपीओ के जरिए कोई नया शेयर नहीं जारी करेगी।

आईसीआईसीआई सिक्योर्टीज और आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। केफिन टेक्नोलॉजी को कंपनी ने रजिस्ट्रार नियुक्त किया है। बता दें, कंपनी को अभी 6 स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने बाकि हैं। बीसीसीएल को यह पोजीशन आईपीओ के पहले भरने की जरूरत है।

क्या करती है भारत कुकिंग कोल कंपनी कुंकिक कोल का उत्पादन करने वाली एक महत्वपूर्ण कंपनी है। यह स्टील के उत्पादन में उपयोग होता है। कंपनी नॉन कुकिंक कोल का भी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है।

आर्थिक स्थिति कैसी? 2025 के वित्त वर्ष में कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशंस) से करीब 14000 करोड़ रुपये रहा था। इस दौरान कंपनी का प्रॉफिट 1240 करोड़ रुपये रहा। वहीं, नेट वर्थ बढ़कर 6551 करोड़ रुपये पहुंच गया। दो साल पहले कंपनी की नेट वर्थ 3791 करोड़ रुपये थी। यह एक कर्ज मुक्त कंपनी है।