सरकार के एक फैसले से उछल गए इन कंपनियों के शेयर, रॉकेट की तरह भागे शेयर के दाम

सर्वे के मुताबिक, भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा कोयला भंडार रखने वाला देश है और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी। FY25 में भारत ने रिकॉर्ड 1,047.52 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया, जो सालाना आधार पर करीब 5% की बढ़त है।

Jan 29, 2026 05:27 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
सरकार द्वारा कोकिंग कोल को ‘क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल’ घोषित किए जाने के बाद गुरुवार, 29 जनवरी को कोयला सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। ट्रेडिंग के दौरान कोल इंडिया और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) दोनों ही शेयर निवेशकों की रडार पर रहे। न्यू लिस्ट हुए BCCL के शेयर करीब 5% उछलकर ₹39 के आसपास पहुंच गए। वहीं कोल इंडिया के शेयर लगभग 3% चढ़कर ₹456.95 तक पहुंच गए, जो इसका नया 52-हफ्ते का उच्च स्तर भी है।

क्या है सरकार का ऐलान

कोयला मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि यह फैसला विकसित भारत लक्ष्यों के क्रियान्वयन पर बनी हाई-लेवल कमेटी (HLC-VB) और नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। मंत्रालय के अनुसार, कोकिंग कोल देश के स्टील सेक्टर के लिए बेहद अहम है और मिनरल सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में इसकी रणनीतिक भूमिका है। भारत में करीब 37.37 अरब टन कोकिंग कोल के संसाधन मौजूद हैं, जो मुख्य रूप से झारखंड में हैं, जबकि मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी इसके भंडार पाए जाते हैं। इसके बावजूद भारत अपनी जरूरत का करीब 95% कोकिंग कोल आयात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर भारी दबाव पड़ता है।

क्या है मकसद

सरकार का मानना है कि कोकिंग कोल को क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में लाने से माइनिंग और एक्सप्लोरेशन को तेजी मिलेगी। इससे मंजूरियां जल्दी मिलेंगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होगा और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी बढ़ेगी। अहम बात यह है कि क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग में पब्लिक कंसल्टेशन की जरूरत नहीं होती और डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी, स्टील सेक्टर की सप्लाई चेन मजबूत होगी और नेशनल स्टील पॉलिसी को भी सपोर्ट मिलेगा।

कोयले की अहमियत पर फोकस

इधर, संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में भी कोयले की अहमियत को उजागर किया गया है। सर्वे के मुताबिक, भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा कोयला भंडार रखने वाला देश है और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी। FY25 में भारत ने रिकॉर्ड 1,047.52 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया, जो सालाना आधार पर करीब 5% की बढ़त है। मजबूत घरेलू उत्पादन की वजह से कोयला आयात में भी करीब 7.9% की गिरावट आई है। हालांकि, सर्वे यह भी मानता है कि स्टील इंडस्ट्री अभी भी कोकिंग कोल के लिए आयात पर निर्भर है, इसी को देखते हुए सरकार ने मिशन कोकिंग कोल शुरू किया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक घरेलू उत्पादन को 140 मिलियन टन तक पहुंचाना है।

