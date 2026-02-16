1 पर 1 बोनस शेयर बांटने का ऐलान, रॉकेट सा उड़ गया यह शेयर, 140% बढ़ा है मुनाफा
बेजेल इंटरनेशनल 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटेगी। कंपनी ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट रिवाइज करके 19 फरवरी 2026 कर दी है। कंपनी के शेयर 5 साल से कम में 460% से अधिक चढ़ गए हैं।
नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) बेजेल इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। बेजेल इंटरनेशनल के शेयर सोमवार को BSE में 11 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 73.58 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में कंपनी के मुनाफे में तेज उछाल आया है। बेजेल इंटरनेशनल लिमिटेड का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में करीब 140 पर्सेंट बढ़ा है।
1 पर 1 बोनस शेयर बांटेगी कंपनी
बेजेल इंटरनेशनल लिमिटेड (Bazel International) अपने शेयरधारकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटेगी। बेजेल इंटरनेशनल ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट रिवाइज की है। कंपनी ने पहले बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट शुक्रवार 13 फरवरी 2026 फिक्स की थी, जिसे अब रिवाइज करके 19 फरवरी 2026 कर दिया है।
करीब 140% बढ़ा है बेजेल इंटरनेशनल का मुनाफा
नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) बेजेल इंटरनेशनल का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 139.89 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 52.19 लाख रुपये का मुनाफा हुआ था। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 21.76 लाख रुपये था। चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में बेजेल इंटरनेशनल का मुनाफा 149.59 लाख रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 119.87 लाख रुपये था। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 47.20 पर्सेंट बढ़कर 114.05 लाख रुपये पहुंच गया है।
460% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
बेजेल इंटरनेशनल (Bazel International) के शेयर 5 साल से कम में 460 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। स्मॉलकैप कंपनी के शेयर 27 अगस्त 2021 को 12.85 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 16 फरवरी 2026 को 73.58 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयरों में 90 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले 2 साल में कंपनी के शेयरों में 95 पर्सेंट का उछाल आया है। इस साल अब तक बेजेल इंटरनेशनल के शेयरों में 20 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। बेजेल इंटरनेशनल के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 40 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 50.05 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 91 रुपये है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
