1 पर 1 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, 14 फरवरी से पहले रिकॉर्ड डेट, कीमत 100 रुपये से कम
Bonus Share: मल्टीबैगर स्टॉक Bazel International Ltd ने बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी ने इस बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। जोकि नजदीक है।
मिलेंगे 1 पर 1 शेयर फ्री
एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर योग्य निवेशकों को एक शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस शेयर के लिए कंपनी ने 13 फरवरी 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। बता दें, कंपनी पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है।
6% उछला शेयर
बीएसई में कंपनी का शेयर आज 6 प्रतिशत की उछाल के साथ 59.88 रुपये के खुला था। यह कंपनी का इंट्रा-डे हाई है। इस स्टॉक का 52 वीक हा 104.87 रुपये और 52 वीक लो लेवल 50.05 रुपये है। Bazel International Ltd का मार्केट कैप 16 करोड़ रुपये का है।
पिछले एक साल से संघर्ष कर रहा है स्टॉक
Bazel International Ltd के शेयरों की कीमतों में बीते एक महीने में 15 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, तीन महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 23 प्रतिशत गिरा है। एक साल में Bazel International Ltd के शेयरों का भाव 32 प्रतिशत टूट चुका है।
इस गिरावट के बाद भी दो साल से Bazel International Ltd के शेयरों को होल्ड करन वाले निवेशकों को अबतक 55 प्रतिशत का फायदा हुआ है। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 400 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई है।
कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 0.08 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 94.26 प्रतिशत है। इससे पहले सितंबर तिमाही में प्रमोटर के पास कंपनी का 0.11 प्रतिशत हिस्सा था। यानी दूसरी से तीसरी तिमाही के दौरान प्रमोटर्स की तरफ से शेयरों को बेचा गया है।
