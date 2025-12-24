बोनस शेयर देने जा रही कंपनी, 26 दिसंबर अहम दिन, लगा 20% अपर सर्किट, ₹76 पर आया भाव
Bonus Share: नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) बजेल इंटरनेशनल के शेयर इन दिनों निवेशकों के रडार पर हैं। कंपनी द्वारा बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव की घोषणा के बाद शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बुधवार को बजेल इंटरनेशनल का शेयर ₹64 के पिछले बंद भाव से करीब 20% उछलकर ₹76.80 तक पहुंच गया और अपर सर्किट पर बंद हुआ। करीब ₹24.9 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस माइक्रो-कैप कंपनी में लंबे समय से सुस्ती थी—पिछले एक साल में शेयर करीब 18% टूटा, जबकि इसी अवधि में निफ्टी 50 ने 10.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया।
कंपनी ने दी जानकारी
कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसका बोर्ड 26 दिसंबर 2025 को बैठक करेगा, जिसमें बोनस इश्यू की सिफारिश पर विचार किया जाएगा। हालांकि, इस प्रस्ताव को शेयरधारकों और नियामकीय मंजूरी मिलना अभी बाकी है। बोनस इश्यू आमतौर पर कंपनी की मजबूत रिजर्व स्थिति और मैनेजमेंट के भरोसे का संकेत माना जाता है। इससे शेयरों की संख्या बढ़ती है, लिक्विडिटी सुधरती है और रिटेल निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ती है। यही वजह है कि इस खबर के आते ही स्टॉक में तेज खरीदारी दिखी।
कंपनी की वित्तीय स्थिति
वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो Q2 FY26 में कंपनी की ऑपरेटिंग रेवेन्यू ₹1.14 करोड़ रही, जो Q2 FY25 के ₹83 लाख के मुकाबले 37% ज्यादा है। तिमाही-दर-तिमाही आधार पर भी रेवेन्यू में 10% की बढ़त दर्ज हुई। हालांकि, मुनाफे के मोर्चे पर तस्वीर थोड़ी कमजोर रही। Q2 FY26 में नेट प्रॉफिट ₹31 लाख रहा, जो सालाना आधार पर 52% की गिरावट है, लेकिन पिछली तिमाही के मुकाबले 19% की बढ़त जरूर दिखी। यानी रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।
क्या करती है कंपनी
नई दिल्ली स्थित बजेल इंटरनेशनल एक NBFC है, जो बिजनेस पर्पस के लिए नॉन-मॉर्टगेज लोन देती है। इसके अलावा कंपनी वर्चुअल CFO सेवाएं, शेयर ट्रेडिंग और निवेश गतिविधियों में भी शामिल है। बजेल का क्लाइंट बेस काफी विविध है—FMCG, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स, शिक्षा संस्थान, सरकारी कर्मचारी, एक्सपोर्टर्स, हेल्थकेयर, फार्मा, मीडिया-एंटरटेनमेंट से लेकर छोटे व्यापारी और दुकानदार तक। बोनस इश्यू की चर्चा से स्टॉक में तेजी जरूर आई है, लेकिन निवेशकों को माइक्रो-कैप NBFC में निवेश करते वक्त जोखिम और फंडामेंटल्स दोनों पर नजर बनाए रखना चाहिए।