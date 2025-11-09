1 शेयर पर 90 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते

संक्षेप: Dividend Stock: डिविडेंड देने वाली कंपनियों के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। इस हफ्ते कई कंपनियां शेयर बाजार में एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी। उन्हीं कंपनियों में से एक कंपनी Bayer CropScience Ltd है।

Dividend Stock: डिविडेंड देने वाली कंपनियों के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। इस हफ्ते कई कंपनियां शेयर बाजार में एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी। उन्हीं कंपनियों में से एक कंपनी Bayer CropScience Ltd है। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर इश बार 90 रुपये का डिविडेंड दिया जा रहा है। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। जोकि इसी हफ्ते है।

हर शेयर पर मिलेंगे 90 रुपये का डिविडेंड एक्सचेंज को दी जानकारी में Bayer CropScience Ltd ने बताया है कि एक शेयर पर 90 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 14 नवंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर इस दिन रहेंगे उन्हें डिविडेंड का लाभ मिलेगा।

2001 से डिविडेंड दे रही है कंपनी इससे पहले कंपनी के शेयर 7 अगस्त को एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 35 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2024 में कंपनी दो बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। जिसके बाद योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 125 रुपये का फायदा हुआ था। बता दें, Bayer CropScience Ltd ने पहली बार 2001 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी की तरफ से हर एक शेयर पर 20 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को बांटा गया था।

शेयर बाजार में संघर्ष कर रही है कंपनी शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर कंपनी के शेयर बीएसई में 3.42 प्रतिशत की गिरावट के बाद 4595.35 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 3 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 19 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में अबतक यह स्टॉक 30 प्रतिशत लुढ़क चुका है। कंपनी का 52 वीक हाई 6728.35 रुपये और 52 वीक लो लेवल 4220.05 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 20652 करोड़ रुपये का है।